Congo-Kinshasa: Province du Haut-Uélé - La justice appelée à s'intéresser au rapport de l'IGF sur les détournements de fonds

Dans un point de presse animé le 1er juillet, à Kinshasa, par son président, Me Jean-Claude Katende, l'Association africaine de défense des droits de l'homme (Asadho) a particulièrement relevé le cas de la mission de contrôle de l'Inspection générale des finances (IGF) sur la gestion de la province du Haut-Uélé. Elle se dit très préoccupée par le silence ou la réaction tardive de la justice face aux actes de prédation des deniers publics mis à charge du gouverneur de cette province, Christophe Baseane Naanga.

L'Asadho a appuyé son argumentaire par la lettre n° 0625/PR/IGF/IG-CS/JAK/NMM/2023 du 26 avril 2023 par laquelle l'inspecteur général des finances, chef des services, communiquait au gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Baseane Naanga, certains faits mis à sa charge. Elle a constaté que malgré la gravité de ces faits, aucune action n'a jamais été initiée ni sur le plan administratif ni sur le plan judiciaire en vue d'interpeller le gouverneur incriminé ainsi que certains de ses collaborateurs impliqués dans la commission desdits faits.

Prônant la sanction positive en cas de performance et négative en cas de faute, l'Asadho exhorte le président de la République à s'intéresser à ce cas, dans le cadre de ses appels pour lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. Elle attend du procureur général près la Cour de cassation l'ouverture d'une enquête judiciaire à charge du gouverneur Christophe Baseane Naanga ainsi que de toute autre personne impliquée dans la commission des faits décrits dans ce document. Aux députés provinciaux du Haut-Uélé, elle recommande d'initier une motion contre le gouverneur Baseane pour ces actes de mauvaise gestion.

Des actes de mégestion à charge du gouverneur

Le document cité par Me Jean-Claude Katende et brandi devant la presse met à charge du gouverneur Christophe Baseane Naanga la pré-affectation des frais de péage à la source et leur détournement à des fins privées ainsi que le prélèvement anticipé des recettes fiscales exercices 2023, 2024 et 2025 auprès de la société minière Kibali Gold et leur utilisation sans pièces justificatives retracées dans la comptabilité de la province pour un montant total de 2 750 000 dollars américains.

Cette correspondance relève également le recours prohibé aux prêts bancaires, du reste, non retracés dans la comptabilité de la province pour un montant total de 6 407 233, 19 dollars américains, ainsi que la présomption de détournement des fonds de rétrocession du pouvoir central au profit de la province pour un montant total de 2 165 812 999 Francs congolais (CDF) et la sortie des fonds de banque, sans pièces justificatives, évalués à 4 805 155, 28 dollars et 7 264 697 576 CDF, entre 2022 et 2023. L'IGF note aussi, dans le chef du gouverneur Baseane Naanga, les irrégularités aggravées dans la passation des marchés publics évalués à 35 409 003 dollars américains.