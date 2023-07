Tunisie: Programme National de Tourisme des Jeunes - Vacances et loisirs sportifs

Le programme ambitionne de faire profiter des plages tunisiennes le plus grand nombre de jeunes. Quelque 153.000 jeunes issus des différentes régions devront participer à ce programme national.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a donné, hier, au Centre de stages et des vacances de Rimel, le coup d'envoi du Programme national du tourisme des jeunes de l'été 2023.

A cette occasion, le ministre qui était accompagné du président du Conseil régional de la Jeunesse et gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, a souligné que ce programme national sera mis en oeuvre en partenariat avec les différentes organisations, associations de jeunesse et fédérations sportives concernées.

Il ambitionne de faire profiter des plages tunisiennes le plus grand nombre de jeunes. Quelque 153 000 jeunes issus des différentes régions devront participer au programme national. Près de 61 camps et colonies de vacances sont aménagés et dédiés à plusieurs thèmes et activités, tels le sport, le volontariat, la création de contenus numériques, l'écologie, les jeux électroniques, la robotique et l'intelligence artificielle. Des camps régionaux seront organisés dans toutes les régions.

Le programme comprendra également 18 sessions d'activité dans différentes villes balnéaires.

La loi sur les structures sportives est prête et sera bientôt présentée à l'Assemblée représentants du peuple, a tenu à précise le ministre. Il a ajouté, en outre, que le problème des infrastructures sportives est une question complexe qui ne concerne pas que le ministère de la Jeunesse et des Sports. A cela s'ajoute la loi en vigueur qui est dépassée, n'étant plus adaptée aux efforts déployés par les municipalités et ne répond pas aux attentes du public sportif.

Il a ajouté que le ministère s'emploie à lancer une agence nationale d'entretien des installations sportives, compte tenu de l'état défectueux de la plupart des installations sportives sur l'ensemble du territoire.