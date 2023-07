Tunisie: Le CAB se prépare pour la nouvelle saison - La volonté de réussir !

On s'organise comme on peut autour du club...

Il est vrai qu'il était temps ! Le temps de changer les méthodes de travail qui n'ont rien donné de bon depuis des années maintenant. La saison qui vient de se clôturer en est la parfaite illustration. Elle a vu y passer pas moins de trois entraîneurs sans compter ceux appelés à la rescousse entre chaque séparation. En outre, les comités provisoires qui s'y sont succédé ont perturbé un ensemble cabiste qui n'avait pas besoin de plus d'instabilité administrative.

Il s'en est fallu de très peu d'ailleurs pour que l'équipe cabiste quitte l'élite. Seulement, le miracle a eu lieu à Sousse, lors de la première phase de championnat, quand les camarades de Kchok ont battu l'ESS dans son fief et se sont sauvés du purgatoire temporairement.

En sursis dans la phase du play-off, ils ont saisi cette nouvelle chance pour se mettre définitivement à l'abri. Le CAB est revenu de loin ! C'est que l'élection d'un nouveau président en la personne de Samir Yaâcoub a donné, comme par enchantement, des ailes aux Bizertins qui n'avaient qu'une seule envie: finir rapidement l'exercice en cours et préparer la prochaine saison dans de bonnes conditions. Eh bien, aujourd'hui, nous y sommes ! L'opération recrutement ne s'est pas fait attendre longtemps puisque immédiatement à l'issue du play-out, les dirigeants sont entrés en négociations avec bon nombre de joueurs pour d'éventuelles signatures.

%

De plus, la date du retour aux entraînements a été fixée à l'avance, contrairement à la saison précédente. Ce sont des signes qui montrent bien la volonté de rompre avec les mauvaises habitudes et par conséquent de réussir.

La reprise au Bsiri...

C'est donc vendredi dernier, comme nous l'annoncions sur ces mêmes colonnes il y a une dizaine de jours, que les Nordistes ont repris le chemin du Stade Ahmed Bsiri. On a constaté, lors de ce premier rassemblement, la présence des recrues à qui on espère une intégration rapide dans le groupe existant. Outre les «anciens», à l'instar de Amdouni, Kchok, Ben Aissa, Dridi, Mechergui ou encore Belloul, il y a lieu de citer Taieb Ben Zitoun, Ferchichi Med, Fahd Laâjili, Jamal Boubakri... Akaïchi, et le dernier en date Salah Azaiez Binous, un jeune attaquant tuniso-suisse qui nous vient tout droit du championnat helvétique et dont le test a été concluant selon une source proche du club. Mais ce n'est pas tout. Le staff technique, conduit par Ratko Kostanic, a convoqué pour la première fois les juniors Mohamed Amine Allalah, Amen Akrimi et Foued Hedhli en équipe sénior. Ils occupent respectivement les postes de défenseur axial, milieu de terrain et régisseur.

Fakhreddine Jaziri dans le groupe ?

Les recrutements ne s'arrêtent pas là. En effet, on a appris que l'ex- cabiste Fakhreddine Jaziri, qui a porté le maillot d'autres clubs dont notamment l'EGSG et le CA dans sa riche carrière, a rejoint l'ensemble «jaune et noir» lors de la reprise des entraînements d'avant-saison ! Comme Akaichi, Jaziri semble ne pas faire l'unanimité au sein du public bizertin pour des raisons diverses.

Mais là aussi pourra-t-il convaincre les plus réticents quant à son retour au club qui l'a vu naître ? C'est le terrain qui devra trancher de l'aptitude de Jaziri et Akaïchi à apporter un plus au CAB. Lorsqu'on ajoute à ces deux derniers le keeper Kais Amdouni et Iheb Mbarki, on peut penser que ces «vieux briscards» auront un rôle important à jouer dans l'encadrement des jeunes. Il suffit de regarder autour de soi dans notre championnat national pour comprendre que des joueurs trentenaires ont encore de beaux restes dans leurs jambes. D'ici le 19 août, date du démarrage de la compétition, tout ce beau monde aura le temps nécessaire pour rattraper le retard sur le plan physique.

«Casa» se soigne !

L'ex-gardien du CAB dans les années 1980, Abderrazak Ben Chaâbane dit «Casa», un des héros de la finale de la Coupe de Tunisie de 1982 remportée contre le CA au Stade d'El Menzah, se trouve actuellement hospitalisé pour des problèmes de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.