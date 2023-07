Tunisie: L'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, se rend à Tataouine et à Médenine pour visiter les projets de la coopération italienne dans le sud de la Tunisie - « Les projets visités sont un témoignage concret du soutien à 360 degrés de l'Italie à la Tunisie »

L'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, s'est rendu récemment en mission à Tataouine et à Zarzis pour visiter les projets de la Coopération italienne dans le sud tunisien.

Accompagné par une délégation de l'Agence italienne pour la coopération au développement, lors de sa visite, l'ambassadeur a aussi rencontré le gouverneur de Tataouine, Hafedh Fitouri, et le gouverneur de Médenine, Said Ben Zayed, pour discuter des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la pêche durable et de la sécurité alimentaire, de l'approvisionnement en eau et du développement des régions.

Dans le cadre de plus de 700 millions d'euros de projets en cours de réalisation et programmés par la Coopération italienne en Tunisie, l'ambassadeur Saggio a visité le projet « Rinova - assainissement de l'environnement, nouveaux emplois et valorisation du territoire à Tataouine ». Le projet vise à contribuer à la promotion d'un développement territorial durable et résilient au changement climatique. L'initiative se caractérise par un fort partenariat territorial entre la Sardaigne et Tataouine, afin d'encourager le transfert de compétences aussi bien dans le domaine technique que de la gouvernance.

L'intervention mène des actions dans le domaine de la gestion des eaux non conventionnelles et des déchets, de la création d'entreprises, de la gestion et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, en favorisant l'intégration et la collaboration entre les organismes publics et l'économie sociale et solidaire sur le territoire. En ce qui concerne le premier volet -- l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des déchets --, le projet est en train d'accompagner les autorités locales dans la gestion et la valorisation des eaux usées à usage agricole, à travers la réalisation d'une installation photovoltaïque.

Le deuxième volet, lié au marketing territorial, prévoit des activités d'éducation environnementale dédiées aux jeunes visant la création d'un centre d'éducation environnementale à Tataouine, des activités d'appui aux microentreprises de la région, la valorisation du patrimoine historique/architectural du territoire à travers la restauration, en collaboration avec l'Institut national du patrimoine et l'association "Città delle Terra Cruda" (Ville de la Terre Crue) - du principal bien monumental de la région (Ksar Ouled Soltane) de façon à créer également autour de l'utilisation touristique de cet atout une dynamique de petites activités économiques.

Au cours de sa mission dans le sud, l'ambassadeur s'est rendu également au site du projet "Lutte contre la pauvreté à travers la valorisation de la filière d'élevage" ayant comme but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans le gouvernorat de Tataouine, notamment la réduction du taux de chômage, à travers la création d'emplois dans le secteur de l'élevage et de l'agroalimentaire.

Le projet vise plus précisément à améliorer deux filières : celle de la production de viande rouge de qualité et celle de la production de lait de chèvre et ses dérivés. D'un côté, l'initiative prévoit un programme de renforcement des troupeaux qui a permis l'achat de 1.500 moutons distribués à 100 éleveurs en plusieurs tranches entre juillet 2019 et décembre 2020 à Remada, la distribution d'environ 600 tonnes d'orge entre 2017 et 2019 à un total de 105 éleveurs pour 5.956 têtes d'ovin.

Ce volet prévoit en outre la construction d'un abattoir moderne à Remada. Dans la deuxième composante, une étude de faisabilité autour de la filière laitière a été réalisée, notamment sur le lieu dans lequel il convient de réaliser le centre de collecte et de transformation du lait caprin. La gestion du centre sera confiée à une association de femmes qui a déjà reçu une formation dans ce secteur, financée par la municipalité.

En valorisant les interventions de la coopération italienne, l'ambassadeur Saggio a souligné : « Les projets que j'ai eu l'occasion de visiter aujourd'hui sont un témoignage concret du soutien à 360 degrés de l'Italie à la Tunisie. Intervenant dans les secteurs clés tels que les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire et l'approvisionnement hydraulique, les initiatives produisent un impact direct dans la relance de l'économie tunisienne, mais surtout sur la qualité de vie des citoyens tunisiens dans la région».

Dans le cadre de sa visite au sud, l'ambassadeur Saggio s'est rendu au Centre de formation professionnelle en plongée sous-marine de Zarzis afin de vérifier l'état d'avancement des travaux en vue de son inauguration.

La construction du centre est soutenue par la coopération italienne à travers le «Programme d'aide à la balance des paiements» et le «Programme de conversion de la dette», avec un budget total d'environ 22,1 millions d'euros. L'ambassadeur Saggio a déclaré : «La réalisation du centre de Zarzis est un exemple vertueux de la collaboration entre les administrations italiennes et tunisiennes».

En effet, outre la coopération italienne, la Marine militaire italienne, le ministère de la Défense, l'Agence tunisienne pour la formation professionnelle, le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et de la Pêche et le ministère tunisien de l'Economie et de la Planification, sont impliqués dans le projet. « La réalisation du centre de formation professionnelle de plongée, une fois achevée, permettra de soutenir la région du point de vue de l'emploi, dans un secteur comme les activités maritimes, à fort potentiel de développement. Dans son plein fonctionnement, le Centre accueillera environ 75 étudiants par cycle de formation, mettant à disposition cinq espaces pour l'enseignement frontal, 4 espaces de laboratoire, 102 lits et un réfectoire d'une capacité de 260 repas », a déclaré l'ambassadeur Saggio.