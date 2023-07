Afrique: Exploitation minière dans le secteur aurifère, Afrique Sub-Saharienne - Les USA tirent la sonnette d'alarme !

«Aujourd'hui, le département d'Etat, le département du Trésor, le département du Commerce, le département de la Sécurité intérieure, le département du Travail et l'Agence des États-Unis pour le développement international ont publié un avis unique relatif aux risques commerciaux liés au secteur de l'or en Afrique subsaharienne. Cet avis souligne les opportunités et les risques spécifiques liés au commerce de l'or en Afrique subsaharienne et encourage les acteurs du secteur à adopter et à mettre en œuvre des pratiques renforcées de diligence raisonnable afin de s'assurer que les acteurs malveillants, tels que le groupe Wagner, ne soient pas en mesure d'exploiter et de tirer profit de ce secteur qui reste essentiel à la subsistance de millions de personnes sur le continent», renseigne un communiqué de l'ambassade des USA publié le week-end dernier et dont voici l'intégralité.

Les États-Unis publient un avis portant sur le secteur aurifère dans toute l'Afrique sub-saharienne

Département d'État des États-Unis Bureau du porte-parole Le 27 juin 2023 Communiqué de presse

Aujourd'hui, le département d'État, le département du Trésor, le département du Commerce, le département de la Sécurité intérieure, le département du Travail et l'Agence des États-Unis pour le développement international ont publié un avis unique relatif aux risques commerciaux liés au secteur de l'or en Afrique subsaharienne. Cet avis souligne les opportunités et les risques spécifiques liés au commerce de l'or en Afrique subsaharienne et encourage les acteurs du secteur à adopter et à mettre en œuvre des pratiques renforcées de diligence raisonnable afin de s'assurer que les acteurs malveillants, tels que le groupe Wagner, ne soient pas en mesure d'exploiter et de tirer profit de ce secteur qui reste essentiel à la subsistance de millions de personnes sur le continent.

Cet avis fournit des conseils intégrés et holistiques aux intervenants du secteur aurifère en Afrique subsaharienne qui produit chaque année environ 25 % de l'or mondial. Il encourage les entreprises américaines à investir de manière responsable dans tous les aspects du secteur : exploitation minière, commerce, raffinage, transformation et vente au détail des produits finis. En particulier, l'avis aborde le contexte multidimensionnel de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, en examinant les possibilités de développement du secteur et les modalités du soutien du gouvernement américain à celle-ci.

De nombreux risques sont également directement et indirectement liés au secteur de l'or en Afrique subsaharienne. En l'absence d'une diligence raisonnable et de mesures d'atténuation appropriées, un acteur du secteur peut involontairement contribuer à un ou plusieurs de ces risques, notamment le financement des conflits et du terrorisme, le blanchiment d'argent, la corruption, le contournement des sanctions, les violations des droits de la personne et des droits du travail, et la dégradation de l'environnement.

Les États-Unis partagent les mêmes intérêts et objectifs que les producteurs d'or de toute l'Afrique subsaharienne en ce qui concerne le développement d'un secteur aurifère responsable et durable sans acteurs prédateurs et malveillants. Le présent avis constitue un outil supplémentaire sur la voie de ces objectifs