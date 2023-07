Madagascar: Slalom Yacco - Olivier s'offre la victoire, Tovonen Jr deuxième

Le double champion de Madagascar de rallyes, Olivier Ramiandrisoa, a remporté le Slalom Yacco. A bord de sa Citroën C2, il a surclassé Juan Rakotojohary, champion en titre et vainqueur de la première manche.

Le circuit Hippodrome Bevalala était en effervescence ce week-end à l'occasion du Slalom Yacco, comptant pour la troisième manche de championnat national des Slaloms. La compétition était marquée par le duel serré entre Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, le champion en titre et Olivier Ramiandrisoa double champion national. Avec un cumul de 3:25.00, Olivier, au volant de sa Citroën C2, a survolé les débats. En effet, la star du club FMMSAM a mené provisoirement au classement à l'issue de la première journée. Tovonen Jr sur Renault Clio a réalisé un chrono de 1:44,77 sur la piste A lors de la manche 1, puis il a pu l'améliorer avec quelques centièmes de secondes sur la piste B pour un cumul de 3:29,22, contre 3:30,30 pour son principal rival.

La dégradation de la piste n'a pas permis à Tovonen de bien se régaler avec la course. Il a été devancé de peu par Olivier lors de la deuxième journée. « J'ai tout donné à la fin mais ce n'était pas suffisant pour les 25 centièmes. La gestion de la mécanique a été très difficile avec l'état du circuit. À la fin, les casses ont cumulé, à force d'attaquer. Je voulais faire mieux pour la gagner mais c'était le maximum que la voiture a pu me donner pour cette manche. Pour cette saison, je ne me focalise pas vraiment au titre, je me penche plutôt sur mes performances à chaque week-end, voire l'évolution et où je peux encore améliorer », a noté Tovonen Jr. Fréderic Rabekoto, quant à lui, a pu garder sa troisième place du début jusqu'à la fin des manches. Le sociétaire du club Asacm, au volant d'une Citroën C2, a effectué un temps de 1:45,32 sur la piste A et 1:47,59 sur la piste B, soit un cumul de 3:32,91.

Le pilote de Yacco, Tanjona David Raharinosy, termine à la 7e place pour sa première course de la saison. Sur Peugeot 306, il a enregistré un chrono de 3:46,90. « Cette légendaire piste de Bevalala et moi avons un vrai problème. Même au bout de presque sept ans après mon dernier tour sur cette dernière, où c'était galère, je n'arrive pas à trouver mes repères, j'ai vraiment du mal alors que la voiture est au top. Mais l'humilité, c'est aussi d'admettre qu'il faut apprendre et accepter d'être derrière, donc il faut essayer de s'améliorer avec un esprit d'analyse et être rationnel. Je me suis quand même fait plaisir malgré tout », a-t-il lancé.

Une vingtaine de pilotes ont mis le pied au plancher pour ce Slalom Yacco. Cette course a été marquée par des pluies de tonneaux. Aro nomena, sur Peugeot 205, en a été victime. La poussière est également au rendez-vous à Bevalala. Pourtant, Yacco, la marque française, qui s'implique dans le sport mécanique malgache depuis des années, mérite un gros bravo pour cette belle organisation.