Madagascar: Frecko Aldo Zakahely - Amoureux de la culture chinoise

Le 28 juin dernier était également un jour exceptionnel pour Frecko. Il figure parmi les étudiants félicités qui ont reçu un certificat d'honneur.

Ce n'est pas la première fois qu'il se trouve sous les feux des projecteurs. Rafler des médailles est devenu une seconde nature. En 2015, il remporte le premier prix lors d'une compétition musicale, un événement organisé par le ministère de la Culture chinois auquel les talents des universités en Chine ont participé. L'année suivante, il soulève le trophée BOB award category Best singer and Best club performer.

La vie n'a pas toujours été rose pour les jeunes malgaches qui ont poursuivi leurs études en Chine. Il fut un temps où la bourse n'était pas au rendez-vous. Un moment difficile, mais il a fallu s'y faire et aller de l'avant. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour s'en sortir et passer des étapes avec bravoure. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Frecko Aldo Zakahely. Résidant en Chine depuis 2012, il a connu des bas. Néanmoins, ce doctorant en environnement et développement durable a aussi porté haut le drapeau malgache.