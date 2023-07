Tunisie: L'ESSahel championne de Tunisie 2022-2023 | Assil Jaziri (milieu offensif de l'ESS) - «Heureux d'être champion avec mon club de coeur !»

Pour le natif de Borjine, endosser le maillot de l'Etoile s'apparente à un retour aux sources. Sa joie est immense d'avoir été sacré champion de Tunisie avec le club de ses premières amours.

Comment avez-vous vécu cette consécration de champion de Tunisie ?

C'est une joie indescriptible. Je suis très content d'être champion de Tunisie d'autant que je remporte le titre sous les couleurs de mon club de coeur, l'Etoile du Sahel. Certes, j'ai été formé à Nice, mais mes racines sont ici en Tunisie et précisément dans la région du Sahel. Je suis né à Borjine où j'ai vécu également les premières années de mon enfance.

J'ai étudié à l'école primaire de Borjine jusqu'à la troisième année avant de partir en France.

J'ai joué dans un premier temps dans des clubs divisionnaires avant de rejoindre l'OGC Nice en 2016. Je me suis engagé avec l'Etoile en août 2022. Ma joie est donc double. Non seulement j'endosse le maillot du club de mes premières amours, mais j'ai pu remporter le titre de champion de Tunisie, et ce, dès ma première saison.

Je reviens de loin après deux années loin des terrains. Je remercie le Bon Dieu. Je joue avec la meilleure équipe de Tunisie avec laquelle je viens de remporter le championnat. Que demander de plus !

Cette consécration est le couronnement d'une saison difficile. Au début de l'exercice, le titre faisait-t-il partie des objectifs escomptés ?

Il faut dire qu'en temps normal, quand on débute une saison de championnat, la consécration est naturellement dans les esprits quand il s'agit d'un grand club. Pour l'Etoile du Sahel, cette saison a été particulière.

Au début de la saison, notre but était de sortir de la situation difficile que connaissait le club sur le plan sportif notamment, et redonner de l'espoir aux supporters. Pour ce faire, il fallait gérer match par match. Ce que nous faisions d'ailleurs, et c'est ce qui nous a permis de rafler cinq victoires consécutives. Déterminés et animés par la rage de vaincre, nous avons, doucement mais sûrement, atteint nos objectifs.

Qu'est-ce qui a changé avec Faouzi Benzarti ?

Faouzi Benzarti a la capacité de donner aux joueurs l'envie de se surpasser sur le terrain.

Il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes.

Sous sa conduite, on ne peut que carburer à 100%. Toutefois, en ce qui me concerne, quel que soit le coach, je me donne toujours à fond sur le terrain.

A quel moment de la saison avez-vous commencé à y croire ?

La première phase du championnat terminée et qualifiés aux play-offs, nous avons commencé à penser au titre.

Mais c'est à partir du match gagné à Sousse face à Ben Guerdane que nous avons senti que le titre était dans nos cordes et qu'il suffisait d'y croire et aller jusqu'au bout pour l'emporter. Ce que nous avons fait, d'ailleurs.

La saison prochaine, les objectifs seront encore plus importants avec, à la clef, une participation à la Ligue des champions...

Il est vrai que cette saison a été à la fois difficile et exceptionnelle. Comme nous l'avons réussi, nous sommes en mesure de réussir également le prochain exercice. Nous sommes en mesure de bien gérer la Ligue des champions comme nous l'avons fait si bien en championnat. Il faut aborder le prochain exercice avec le même état d'esprit, le même sérieux et la même philosophie de travail.

Je suis très content, comme mes camarades du reste, de disputer la Champions League. Pour moi, c'est un rêve de gamin qui se réalise. Je n'ai encore rien démontré cette saison. J'ambitionne de m'exprimer pleinement lors de la prochaine saison, en Ligue des champions notamment.