Tunisie: Biodiversité - Les plages de Mahdia de plus en plus prisées par les tortues marines

Quatorze nids de tortues marines de l'espèce caouanne connue sous le nom «Caretta Caretta» ont été découverts samedi dernier sur les plages d'El Ghadabna, El Manakaa et El Khamara dans la région de Mahdia (centre-est de la Tunisie).

Cette découverte est très importante du point de vue écologique, selon le président de l'asssociation «Notre Grand Bleu», Ahmed Ghedira. «Les plus importants sites de nidification et d'éclosion de ces tortues étaient les îles Kuriat à Monastir. Cela prouve que les plages de Mahdia sont en passe de devenir, elles aussi, des sites de nidification et de ponte prisées par cette espèce», a indiqué le responsable.

Ghedira a souligné la nécessité de lancer une campagne médiatique et de sensibilisation au profit des citoyens et des autorités locales concernées dans le but de préserver les plages et les sites de nidification et d'éclosion de ces tortues. Ces plages souffrent déjà d'une grande pollution en raison des rejets de déchets, notamment plastiques, a-t-il fait remarquer. Une manifestation devrait avoir lieu, toujours d'après lui, après le processus d'éclosion (50 jours après la ponte) pour relâcher les bébés tortues dans la mer.

La caouanne Caretta Caretta, la plus commune dans la région méditerranéenne, nidifie principalement sur les plages de la Grèce, la Turquie, la Libye et Chypre.

Actuellement, les études basées sur les monitorings des différents sites de ponte méditerranéens estiment qu'approximativement, 7.200 nids de caouannes et 1.500 nids de tortues vertes sont déposés chaque année pendant la saison de ponte (Casale and

Margaritoulis, 2010), selon une étude de suivi de l'Apal et du Pnue sur la «nidification de la tortue marine Caretta Caretta sur les îles Kuriat en Tunisie», élaborée en 2013. Ce chiffre n'est pas, néanmoins, définitif puisque beaucoup de plages ne sont pas surveillées ou ne sont même pas connues.