Madagascar: AIPS - Début de la célébration du centenaire

La Journée mondiale des journalistes sportifs célèbre le travail des professionnels du sport.

Chaque année, le 2 juillet, le monde célèbre la Journée mondiale des journalistes sportifs afin de reconnaître le travail de ces professionnels dévoués. Les journalistes sportifs travaillent sans relâche pour rassembler des informations des quatre coins du globe et promouvoir différentes formes de sports auprès du grand public. Cette journée spéciale vise à soutenir ceux qui contribuent à la diffusion de la culture sportive et à honorer les réalisations des journalistes sportifs.La première Journée mondiale des journalistes sportifs a été observée en 1994 par l'Association internationale de la presse sportive (AIPS) pour célébrer le 70e anniversaire de l'organisation.

Depuis lors, cette tradition perdure. A Madagascar, les journalistes sportifs se regroupent au sein de l'Union des Journalistes Sportifs de Madagascar. A l'occasion de la journée mondiale des journalistes sportifs, le président de l'AIPS n'a pas oublié les professionnels du métier. « Presque un siècle à défendre notre indépendance et à investir dans la culture. Notre voyage se poursuit. Aujourd'hui commence une année de voyage qui nous conduit à notre centenaire. Il y a 99 ans, un groupe de collègues a eu la brillante idée de créer l'AIPS. Ils avaient vu le futur de notre profession et avaient créé l'association pour protéger nos droits. Leur travail a été remarquable. Maintenant nous avons le devoir de continuer à suivre la voie qu'ils nous ont tracée.

%

Le monde traverse des moments difficiles actuellement : La guerre en Ukraine, les tensions et les affrontements armés dans diverses parties de divers continents, le changement climatique. Le Sport n'est pas à l'abri des influences négatives et pour cette raison, c'est notre devoir de nous unir pour faire face aux difficultés et défendre notre indépendance. Le sport est né pour unir les gens, parce qu'il utilise un langage et des règles universels et est intergénérationnel. Nous, avec nos critiques constructives, devons défendre ses règles et son intégrité car le sport est une culture qui rassemble les gens de différentes générations. Si nous sommes unis dans la lutte pour la défense de la culture de notre profession, nous serons en mesure d'offrir aux futures générations de journalistes un meilleur avenir et non un ghetto dans lequel ils vivraient sans liberté d'idées, qui est fondamentale dans le sport », a déclaré, Gianni Merlo, président de l'AIPS.