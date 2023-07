Madagascar: Transports aériens - Retour de Corsair avec deux vols hebdomadaires Tana-Paris

Corsair est de retour. Après près de trois ans d'absence dans le ciel malgache, la compagnie aérienne française signe un retour plutôt gagnant en offrant dans un premier temps 2 vols hebdomadaires sur la ligne Paris-Antananarivo via Saint-Denis de la Réunion-Antananarivo.

Les passagers du vol inaugural qui a atterri jeudi dernier à l'aéroport international d'Antananarivo ont pu, en tout cas, apprécier la qualité de l'offre proposée par la compagnie.

A330 neo

Une qualité qui s'explique tout d'abord par la performance de l'appareil utilisé puisque Corsair a opté pour un Airbus A330neo, un avion de dernière du constructeur européen. L'A330neo offre en effet aux passagers, le confort d'une cabine ultra moderne et, est la moins bruyante de sa catégorie. L'appareil dispose également d'une connexion WIFI pendant tout le vol et la compagnie apporte une attention toute particulière au confort et à la qualité de service, au sol et à bord.

Bref, les passagers de la ligne Antananarivo - Paris vont bénéficier du renouveau apporté par Corsair qui vient de renouveler sa flotte avec la récente arrivée de 5 Airbus A330neo. Des appareils qui se distinguent également par l'économie en carburant. L'A330 neo enregistre en effet une réduction de plus de 25% de la consommation de carburant et de son émission de CO2. Un avion économique, en somme, et qui explique certainement le deuxième facteur de la qualité de l'offre. En l'occurrence, les prix compétitifs pratiqués par la compagnie.

%

Ce retour fait en tout cas la joie de Pascal de Izaguirre, le PDG de Corsair qui n'a pas caché sa réjouissance lors du discours qu'il a prononcé durant la réception qui a marqué le vol inaugural. « La desserte d'Antananarivo fait partie de l'histoire de Corsair. Les équipes de Corsair se réjouissent de retrouver leurs clients sur cette destination, avec des avions de dernière génération, des A330neo plus respectueux de l'environnement permettant de préserver la biodiversité de Madagascar », a-t-il déclaré.

1 000 000 de touristes

Ce retour de Corsair fait également du bien à la destination Madagascar. Le ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo l'a reconnu en déclarant que l'entrée d'une grande compagnie comme Corsair contribue efficacement à l'objectif du gouvernement malgache de passer à 1 000 000 de touristes par an d'ici quelques années.

« Actuellement, l'aéroport international d'Antananarivo enregistre une soixantaine de vols internationaux par semaine, et pour atteindre cet objectif, il faut au moins tripler le nombre de vols internationaux actuels », a précisé le ministre. Pour en revenir à l'offre du retour, Corsair opère ses vols depuis Paris Orly, un aéroport très récemment modernisé, à taille humaine, et permettant un accès rapide à Paris.

Des connexions sont possibles pour les passagers sur toutes les destinations du réseau Corsair ainsi que sur des destinations européennes grâce au hub de l'aéroport Paris Orly. Cet aéroport est également situé à proximité du marché international de Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde facilitant ainsi les importations de fret de denrées périssables. Outre les offres en ligne et via les agences de voyage, Corsair dispose également d'un bureau à l'immeuble Atrium Ankorondrano.