Madagascar: Basket / Mondial U19 - Les Ankoay terminent à la 14e place

Madagascar finit quatorzième sur seize équipes participantes à la Coupe du monde de basket U19. Une nouvelle ère s'ouvre pour le ballon orange malgache.

Pour une première participation à la Coupe du monde de basket U19, les joueurs malgaches n'ont pas démérité. Novices et outsider de la compétition, les Lova, Donovan, Jerry, Mika et consorts ont créé la surprise et la sensation. D'aucun n'a pensé que les joueurs malgaches allaient produire du beau jeu et qui plus est, Mathias M'Madi pourrait devenir le meilleur marqueur du tournoi avec 167 points marqués. La présence de la Grande Ile à cette joute mondiale a montré aux yeux du monde entier, qu'il y a du talent au pays et que le basket malgache évolue.

Hier pour leur dernier match en Hongrie, les protégés du duo Mémé-Malala se sont inclinés face à l'Egypte par 104 à 64. La bande à Rino n'a pas tenu leur revanche face à Belal Elshakery et ses camarades. Les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de la finale de l'Afrobasket U18 au Palais des Sports de Mahamasina en août 2022. Ce sont toujours les Egyptiens qui sont sortis vainqueurs.

2 victoires

Pour ce derby africain, dès le coup d'envoi de la rencontre, les Egyptiens ont été plus entreprenants et combatifs. A la pause, l'écart est déjà conséquent, où les champions d'Afrique mènent par 59 à 30. A la reprise, les Malgaches manquaient toujours d'efficacité et d'adresse au panier. De leur côté, les Égyptiens réussissaient dans tous les secteurs marchands et plient le match sans encombre. Samedi, les Ankoay ont signé leur seconde victoire de la compétition contre les Hongrois, hôtes de la compétition.

Les Malgaches ont pris de l'avance depuis le premier quart-temps. Ils ont su garder leur avantage jusqu'au coup de sifflet final pour s'imposer par 80 à 77. Les Ankoay bouclent leur coupe du monde avec un bilan de deux victoires contre le Liban et la Hongrie et 5 défaites encaissées face aux Etats-Unis, à la Slovénie, la France, la Corée du Sud et l'Egypte. Le rideau est tombé pour cette participation historique pour Madagascar à une coupe du monde masculin 5x5. Comme après l'Afrobasket U18 à domicile, deux joueurs se sont envolés pour les Etats-Unis et avec cette ouverture internationale, d'autres joueurs pourraient évoluer sous d'autres cieux.