Madagascar: Une candidature préparée depuis longtemps

A l'approche de l'élection présidentielle de 2023, le paysage politique est en train de s'éclaircir. Marc Ravalomanana est le premier à dire officiellement qu'il est candidat.

Ce n'était un secret pour personne, mais cette déclaration lance de manière nette la course à la magistrature suprême. On attend maintenant l'entrée en lice de tous ceux qui ont annoncé à demi-mot leur candidature. Mais le président de Tiako i Madagasikara dispose déjà d'une machine électorale bien rodée qui va se mettre en branle dans les jours à venir.

C'est un parti en ordre de marche que les observateurs ont pu voir durant le week-end et qui a montré toute sa détermination à soutenir son président. Le congrès a permis de confirmer la candidature de Marc Ravalomanana à l'élection présidentielle. Tous ceux qui étaient venus ont pu constater sa détermination lors de son discours.

La cérémonie s'est déroulée sans surprise et celui qui est considéré comme l'un des principaux leaders de l'opposition s'est déclaré prêt à assumer pleinement la responsabilité qui lui incombe. Il est prêt à relever le défi de la lutte contre la pauvreté. Le ton lorsqu'il prononçait son discours était celui d'un homme politique se projetant déjà dans la future campagne électorale. Les slogans sont déjà prêts et les mots clés sont : redressement, sauvetage du pays. L'équipe qui va l'entourer est bien soudée et va se déployer dans tout le pays pour faire connaître son programme présidentiel.

Les cadres du parti, les militants venant des faritany et les invités représentant les autres partis politiques ont assisté à un show bien huilé. L'ancien président est prêt à se lancer dans la course et entend convaincre les Malgaches de ses qualités d'homme d'État. Il a préparé sa candidature depuis longtemps et il a pu approcher la population lors de ses déplacements en province. Le marathon qu'il va entreprendre à présent va prendre une certaine ampleur.