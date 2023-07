Madagascar: Ampasika - Deux bandits armés, tués par la police du SAG, un complice appréhendé vivant

Dans une opération menée par le Service Anti-gang (SAG), deux bandits armés ont été abattus dans la soirée du vendredi à Andranovaky Ampasika. Les forces de l'ordre ont également réussi à appréhender un troisième complice en vie.

Cette intervention a permis de déjouer une attaque à main armée prévue dans une épicerie située aux 67 Ha. L'opération a été déclenchée suite à un renseignement reçu par la police nationale, informant les autorités de la préparation imminente d'une attaque à main armée dans un commerce local. Les forces de l'ordre ont rapidement entrepris des investigations approfondies, aboutissant à la découverte de l'endroit où les bandits prévoyaient de se rassembler avant de passer à l'action.

Le Service Anti-gang (SAG) a été dépêché sur les lieux signalés, prêt à intervenir. À l'arrivée de la police, les criminels ont ouvert le feu, engageant ainsi une fusillade avec les forces de l'ordre. Face à cette situation dangereuse, les policiers ont réagi avec promptitude et ont riposté pour assurer leur sécurité et celle des citoyens présents.

L'échange de tirs a conduit à la mort des deux bandits sur le coup, tandis que le troisième s'est volontairement présenté aux autorités sans offrir de résistance. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'identité des bandits, ainsi que de remonter d'éventuels réseaux criminels liés à cette affaire. La justice sera chargée de faire toute la lumière sur les motivations et les antécédents des malfaiteurs appréhendés. Les autorités ont salué le travail des forces de l'ordre et ont souligné l'importance de la collaboration entre la population et la police pour garantir la sécurité de tous.

%

Cette opération met également en évidence la nécessité d'un renforcement continu des mesures de sécurité et de la lutte contre la criminalité, afin de maintenir la paix et la tranquillité dans le quartier d'Ampasika et aux 67 Ha. Les habitants témoignent leur soulagement et leur reconnaissance envers les forces de l'ordre pour leur intervention décisive qui a permis d'empêcher un acte criminel majeur. Cette action policière contribue à renforcer la confiance de la population envers les autorités et confirme l'engagement des forces de l'ordre à maintenir la sécurité dans la Capitale.