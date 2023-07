Madagascar: Athlétisme - Jeux des Iles - La liste de l'équipe nationale bouclée le 7 juillet

Les onzièmes Jeux des Îles se tiendront du 25 août au 4 septembre, à Madagascar. La liste définitive des athlètes, qui défendra les couleurs malgaches, sera bouclée en 7 juillet.

A cinquante-trois jours de la onzième édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI), qui se déroulera du 25 août au 4 septembre, à domicile, la Fédération malgache d'athlétisme (FMA) a organisé le Championnat de Madagascar sur la piste en tartan du stade Barea Mahamasina, ce week-end. Environ 160 athlètes, issus des championnats provinciaux, se sont réunis à Mahamasina.

« La participation des athlètes a été sur invitation, et selon leurs performances. L'objectif c'est d'augmenter le niveau des performances et le niveau de la compétition en vue de la JIOI », nous a confié Hery Rambeloson, directeur technique national de la FMA. « Cette joute nationale est une répétition générale pour les Jeux des Iles. Il n'y a que 15 athlètes qui ont l'opportunité de rejoindre le regroupement en Chine. Mais il y aura une cinquantaine de médailles d'or qui sont à glaner pour l'athlétisme, et nous essaierons d'aligner les athlètes performer aux Jeux des Iles », a-t-il continué.

« Après notre dernière réunion, la liste de l'équipe nationale définitive sera bouclée le 7 juillet prochain. L'instance nationale attend encore s'il y aura un regroupement ou non », conclut Hery Rambeloson. Selon les explications de Raherison Dominique, président de la FMA, le championnat de Madagascar s'est bien déroulé. Le niveau de performance des athlètes est satisfaisant.

Révélation

Première médaille pour Toky Tsiaro Ralison à ces sommets nationaux, toutes catégories. Toky, ayant défendu les couleurs de l'EPSPI Vakinankaratra, a remporté l'or au 200 m, en enregistrant un chrono de 21"70, temps électronique. « Je n'ai pas attendu cette belle victoire. La préparation n'a pas été facile. Il y a de nombreux obstacles, et la blessure en fait partie. Pour les Jeux des Îles, je me préparais à fond pour donner le maximum. Pourtant, on fera appel à l'Etat pour bien organiser le regroupement afin qu'on puisse réaliser de bonnes performances », confie Toky.

En une seule journée, Renandro Patrice a raflé deux médailles d'or. Il a bouclé la course de 400 m, en un temps de 47"2, tandis que pour la distance de 800 m, il a réalisé un temps de 1'52. Dans l'épreuve des 5 000 m, Clément du Cosfa a fait un grand retour avec son temps de 14'54, après son abandon sur l'épreuve de 10 000 m.