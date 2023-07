Madagascar: Basketball / Couype du monde U 19 - Madagascar classé quatorzième

Les Ankoay de Madagascar ont perdu leur dernier match comptant pour le classement des treizième et quatorzième places. Fin de l'aventure à la Coupe du monde pour les Ankoay U19 de Madagascar.

Une première expérience plutôt encourageant malgré le statut de novice des représentants de la Grande Ile à la Coupe du monde qui a pris fin hier à Debrecen en Hongrie. Au classement final, les protégés d'Aimé Randria, coach de l'équipe nationale malgache ont enregistré deux victoires (Madagascar 83-66 Liban, Madagascar 80-77 Hongrie) et quatre défaites (Madagascar 69-136 USA, Madagascar 56-119 France, Madagascar 71-74 Slovénie, Madagascar 60-72 Corée du Sud, Madagascar 64-104 Égypte) Sur le dernier match hier contre l'Égypte, les joueurs malgaches n'ont jamais réussi à entrer dans leur style de jeu. Les trois fautes arrivées trop vites de Lova et Jerry ont handicapé l'équipe nationale malgache. En plus, ils sont tombés facilement dans leur travers, celui de jouer en solo et perdre facilement la balle. Ayant espéré jouer un match de revanche contre les Égyptiens suite à la défaite de nos jeunes Ankoay en finale de l'Afrobasket U18 à la maison en août 2022, les porte-fanions de la Grande Ile n'ont pas réussi à réaliser une revanche. Les Egyptiens avantagés par leur physique et technique n'ont eu aucune difficulté pour mater les jeunes Ankoay de Madagascar.

Appel

Pour Jean de Dieu Randrianarivelo, coach de l'équipe nationale 3X3, il a expliqué que « c'est un parcours qui mérite la reconnaissance malgré la première participation en Coupe du monde. Nos jeunes joueurs ont réussi à rivaliser avec d'autres pays renommés en basketball comme la Slovénie par exemple. La Coupe du monde a pris fin aujourd'hui (hier) mais le plus dur reste à venir pour nos jeunes. Je lance ici un appel pour que les infrastructures existantes s'ouvrent aux joueurs de basketball sans distinction ».

Et jean de Dieu Randrianarivelo de continuer: « les rencontres internationales sont la base de la réussite et si nous voulons aller plus loin, il faut multiplier ces genres de rencontres. Il faut améliorer aussi le rendement physique de nos jeunes à cause du rythme des matches de haut niveau. Ces jeunes Ankoay ont porté haut le nom de Madagascar et je les félicite sans oublier les efforts de la FMBB et son équipe sans distinction ». Madagascar a déjà posé son empreinte sur la scène mondiale du basketball pour les U19 et cette empreinte doit continuer. Pour ce faire, il faut ratisser large pour trouver les perles rares avec des gabarits plus imposants si nous voulons rester dans le haut nivWeau. L'avenir du basketball malgache en dépend.