Madagascar: K-pop au Plaza - Le rêve coréen subjugue les jeunes

Le rendez-vous annuel des amateurs du K-pop a eu lieu pendant le week-end au Plaza Ampefiloha. Quelques milliers de jeunes ont répondu présent.

Un véritable phénomène. Depuis 2016, le K-pop (en référence à culture coréenne) fait des ravages dans le monde entier auprès des jeunes en particulier. Madagascar n'est pas en reste comme en témoigne l'organisation annuelle de l'Aegyo show au Plaza Ampefiloha. Le rendez-vous a lieu dès le début des vacances. Quelques milliers de jeunes ont pris d'assaut le Plaza pendant deux jours qui a été transformé en territoire coréen.

Plusieurs stands ont vendu des gadgets, des t-shirts et toutes sortes de goodies à l'effigie des stars du Kpop BTS composées de sept garçons et Black Pink réunissant quatre filles, Red Velvet et Ateez entre autres. Les deux premiers groupes ont créé la vague du K-pop à travers le monde avec leur tube Dynamite et Ddu-Du-Ddu-Du. Les initiés au rendez-vous connaissent bien les rites. Dès l'entrée, des jeunes portent une pancarte, on se croirait à l'aéroport, portant la mention Hug me( Serre-moi), la salutation d'usage de la communauté K-pop. Côté look, on respecte le style K-pop.

Mode coréenne

Tenues extravagantes faites du jogging avec capuchon noir, pantalons noirs flanqués de deux larges poches sur les côtés, brodequins noirs pour les garçons. Croptop, jupes courtes et bas collants avec jarretelles et brodequins pour les filles. Coiffures lissées au maximum pour faire coréenne, la mode K-pop suit des principes avant-gardistes et très colorés. Les centres gustatifs suivent la même tendance. On mange coréen dans les stands. Sont proposés au menu du bibimpap (riz mélangé), solgalbijim (pot-au-feu), japchae (nouilles sautées), gimbap (riz cuit)...

Il va sans dire que les clients ne se sont pas fait prier pour s'en régaler. Mais le vrai spectacle était sur la scène. Du show avec la représentation des tubes coréens par divers groupes, du cosplay (copier -coller de certains personnages d'animation), du random et du flashmob. Plusieurs groupes se sont relayé sur scène avec au bout des primes pour les gagnants. Les spectateurs se sont empressés pour faire des selfies avec les stars de la journée comme dans la réalité. Les organisateurs se frottent les mains, l'Aegyo show a été un nouveau succès. « Tous les participants ont été satisfaits des activités proposées. Les amateurs de la culture coréenne ont pu se retrouver. Ils sont de plus en plus nombreux », se réjouit Fenohery Rat, membre de l'organisation.