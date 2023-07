Congo-Kinshasa: L'IGF «ressuscitée» par Félix Tshisekedi

Alors qu'elle existe depuis 1987, l'Inspection Générale des Finances (IGF) n'a ressorti ses griffes il y a exactement trois ans. Ceci, grâce un homme qui s'est donné pour mission de transformer le rêve des congolais en réalité. Et, pour cela, il fallait avoir le courage d'attaquer le taureau par ses cornes. Pour ce qui est de la République Démocratique du Congo, les cornes ne sont que la corruption et le détournement des deniers publics. Maux qui ont longtemps rongé le pays et l'ont précipité au bas de l'échelle. Et, pour bien matérialiser cette vision, Félix Tshisekedi a redonné à l'Inspection Générale des Finances les moyens adéquats pour la matérialisation du grand rêve. Avec à sa tête Jules Alingete comme Inspecteur Général mais aussi chef de service, secondé par Victor Batubenga Pandamadi, le duo a réalisé des exploits incontestables.

« Cette nomination, nous la prenons non seulement comme une lourde responsabilité confiée à vos humbles serviteurs que nous sommes, mais également à l'ensemble du corps des Inspecteurs des Finances que nous représentons... », S'exprimait Jules Alingete lors de la remise et reprise.

Fils maison, Jules Alingete connaissait les rouages de l'IGF et avait déjà une stratégie managériale bien ficelée. En interne, ce «gendarme financier» a eu plusieurs travaux intenses avec les inspecteurs pour intérioriser les bonnes valeurs ainsi que l'intégrité.

%

Dans un environnement envahi par la prédation du patrimoine commun des Congolais, ainsi que par les antivaleurs transformées en mode de vie et de gestion, le choix du chef de l'Etat, Felix-Antoine Tshisekedi, s'est avéré payant, au vu des résultats engrangés en 3 ans par le tandem ALINGETE-BATUBENGA.

Très vite, des objectifs ont été fixés. En premier lieu : engager des réformes administratives importantes au sein de l'Inspection Générale des Finances ; engager une lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique; instauration d'un système efficace de contrôle des finances publiques appelée la patrouille financière; mise en oeuvre d'un accompagnement des régies financières pour réaliser des recettes historiques de la RDC, faisant ainsi de l'IGF un service d'appui à la mobilisation des recettes .

Il s'agissait de lancer un recrutement des 170 nouveaux inspecteurs des finances pour renforcer la lutte contre la corruption et le détournement, entraînant ainsi une réputation éclatante sur l'Igf/Rdc; faire germer des terres avec la construction des infrastructures comme un Amphithéâtre. A ce jour, point n'est besoin de le démontrer, tous ces objectifs sont atteints. Et cela n'est pas fini. En ce moment, 8 niveaux d'un imposant immeuble poussent des terres pour abriter plus de 200 bureaux qui vont s'ajouter à ceux existants.

Comme quoi, le bilan du Président Tshisekedi se voit anobli par les réalisations du tandem Alingete et Batubenga.

L'Inspection Générale des Finances, un important service dans l'encadrement des finances publiques, longtemps restée dans l'hibernation, s'est vu revitalisée et restaurée grâce à un nouveau leadership à la tête du pays.

Au nombre des résultats de ces premiers 3 ans depuis la redynamisation de l'IGF, il faut également mentionner la transformation du cadre de travail, et un digne traitement du personnel. Bref, le nouveau management s'est installé à pas de géant, à la grande satisfaction de tous. La revalorisation du travail des inspecteur ainsi que l'instauration d'une communication pedagogique ont fini par asseoir la peur du gendarme financier.

3 ans après, l'IGF, qui était dans les oubliettes, renaît et est au centre de l'action présidentielle. Dans les forums nationaux et internationaux, le travail de ce service, placé sous tutelle de la Présidence de la République est reconnu. C'est là la raison de plusieurs diplômes et trophées glanés ça et là.

Tous ces mérites reviennent au Chef de l'Etat, Felix-Antoine Tshisekedi, qui a fait un choix judicieux des animateurs intègres, qui abattent un travail de titan en accompagnant sa vision de la lutte anti-corruption.