Angola: Le Bloc Démocrate veut récupérer la confiance du peuple

Huambo (Angola) — Le président du Bloc démocratique, Filomeno Vieira Lopes, a réitéré dimanche, dans la ville de Huambo, le défi de travailler au renforcement de l'organisation du parti pour récupérer la crédibilité des Angolais, en tant que porte-parole des souhaits et des aspirations du peuple.

Le leader du parti s'exprimait lors d'une conférence de presse, à l'issue d'une journée de travail de quatre jours dans la province de Huambo.

"Nous restons concentrés sur le renforcement du Bloc démocratique, en vue de récupérer la crédibilité du peuple angolais, afin qu'il dépose en nous ses revendications, ses désirs et ses aspirations et qu'il soit le porte-parole devant les pouvoirs établis, pour une meilleure solution", a souligné le politicien.

Il a indiqué que l'un des principaux défis est de renforcer l'organisation du parti, dans le but de permettre, de manière indépendante ou en collaboration avec d'autres forces politiques, d'être l'espoir des Angolais comme alternative pour le développement du pays, à travers les élections électorales.

En conséquence, il a annoncé, pour ce mois, le développement du processus de restructuration et d'organisation du Bloc démocratique dans la province de Huambo, à travers des élections et l'investiture des organes de gestion au niveau provincial et municipal.

En interaction avec des journalistes d'organismes publics et privés de la province, Filomeno Vieira Lopes a abordé divers sujets, en mettant l'accent sur le renforcement de la démocratisation du pays, prônant la mise en place d'un système dans lequel les forces politiques et sociales ont un rôle à jouer pour assurer le progrès et le développement national.

Il a également défendu la dépolitisation des institutions publiques, afin qu'elles soient plus républicaines et soient de plus en plus au service de la protection des droits et garanties fondamentaux des citoyens.

Lors de sa journée de travail dans la province de Huambo, Filomeno Vieira Lopes a visité les structures de l'organisation du parti dans la municipalité d'Ucuma et l'hôpital général de Huambo, dans le but de découvrir leur fonctionnement.

Le Bloc démocratique a été fondé en juillet 2010 et ne s'est pas présenté aux élections législatives du 24 août dernier.