Angola: Quiçama - 85 ans de défis à la poursuite du bien-être

Quiçama (Angola) — La municipalité de Quiçama a commémoré dimanche (02), les 85 ans d'existence en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions sociales de base de la population.

C'est le manque partiel d'eau, d'électricité, de routes secondaires et tertiaires, d'écoles et d'hôpitaux, ainsi que de personnel qualifié.

Plus rurale, la plus grande commune (12 046 km2) et la moins peuplée de la province de Luanda (45 262 habitants, recensement de 2014), Quiçama fait également face à des problèmes de gestion, du fait qu'elle abrite un parc national et un vaste littoral, ce qui nécessite l'intervention d'autres départements ministériels, tels que l'Environnement, la Culture et le Tourisme et la Pêche.

La dispersion de ses habitants est un autre « casse-tête » pour l'administration locale, car elle rend difficile, voire impossible, la construction d'infrastructures sociales et la fourniture de conditions de base dans chacun des villages ou villes, séparés les uns des autres par un peu moins de deux ou cinq kilomètres, dans toutes les communes.

Quant à l'approvisionnement en eau potable, bien que la municipalité soit baignée par deux rivières (Kwanza et Longa), seules les communes principales (Muxima) et Mumbondo disposent de stations compactes de captage et de traitement de l'eau, de 80 et 50 mètres cubes chacune, capables d'assister plus de 1800 habitants dans les deux localités.

Les trois autres communes sont approvisionnées par des camions citernes qui se sont révélés incapables compte tenu des difficultés d'entretien des véhicules.

La distribution d'électricité est assurée par des groupes électrogènes, de 8h à 23h, uniquement dans les chefs-lieux communaux de Muxima et Cabo Ledo.

Cependant, le manque d'investisseurs capables de dynamiser l'économie locale et de promouvoir davantage le tourisme, puisque la municipalité se caractérise par plusieurs zones susceptibles d'exploitation touristique, parmi des rivières, des plages pittoresques, un parc national avec une faune et une flore diversifiées, peut être considéré comme le cause de la léthargie de son développement.

À cet égard, en raison de la sous utilisation du tourisme dans le parc national, la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a récemment conseillé de fournir des conditions de restauration et d'hébergement aux touristes.

Cependant, les infrastructures construites dans le parc, telles que 25 bungalows, un restaurant et des kiosques, se détériorent car elles sont sous-utilisées.

Selon le directeur de la sécurité du parc, António Silva, les différents investisseurs qui semblent intéressés par la gestion des infrastructures du parc renoncent après avoir contacté les autorités judiciaires, pour des raisons inconnues.

Le parc compte au total 99 gardes, jugés insuffisants pour assurer une extension de 9 960 kilomètres carrés, il en faudrait donc au moins 250 de plus.

Lors d'un reportage de l'ANGOP dans le parc, un week-end, il y avait la présence de plus de 50 touristes, dont des nationaux et des étrangers, qui réclamaient des conditions d'hébergement et de nourriture.

Selon le garde du parc en service, le nombre de visiteurs tout au long de la semaine a varié entre 30 et 50, qui doivent payer 1500 Kz chacun (enfants), 2500 Kz (adultes) à l'entrée, 4000 Kz pour voir les animaux en safari, ou 2 000 si dans une voiture personnelle, pour une période de deux heures.

Les troupeaux de gnous, bambis, éléphants, hololongos, zèbres et singes sont, entre autres, les animaux les plus voyants et en plus grande quantité dans le parc, déplorant les girafes qui sont en plus petit nombre, seulement deux mâles.