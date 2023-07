Gabon: Mission de signature de la Convention de Partenariat entre France Volontaires et One Forest Youth Initiative (OFYI)

One Forest Youth Initiative (OFYI), une ONG internationale de jeunesse gabonaise, est heureuse d'annoncer la prochaine mission de signature d'un accord de partenariat avec France Volontaires et l'installation officielle du Bureau de l'OFYI.

C'est une mission de signature de la Convention de Partenariat entre France Volontaires et One Forest Youth Initiative (OFYI) et installation officielle du Bureau de l'OFYI

L'OFYI a été créée à la suite du One Forest Youth Forum qui s'est tenu à Libreville. Ce forum s'est tenu du 27 février au 28 février 2023, a réuni près de 700 jeunes participants venant de plus de 20 pays différents pour discuter des défis liés à la gestion durable des forêts et à la conservation de la biodiversité. Le forum s'est conclu par la présentation d'un manifeste contenant 13 recommandations aux chefs d'État et de gouvernement par la porte-parole des jeunes, Tamarah Moutotekema Boussamba.

L'une des recommandations avancées par la porte-parole des jeunes était la création d'un "programme international de volontariat intermobilité pour la préservation des forêts et l'adaptation au changement climatique". Ce programme vise à faciliter le dialogue intergénérationnel et le transfert de technologies et de compétences locales. France Volontaires, en partenariat avec l'OFYI, s'est engagée à soutenir financièrement la mise en oeuvre de ce programme, avec une contribution d'un million d'euros du gouvernement français.

Dans le cadre de cette collaboration, l'OFYI et le Ministère de la Jeunesse et des Sports du Gabon accueilleront France Volontaires du 3 au 5 juillet 2023 à Libreville pour la signature officielle de l'accord de partenariat et d'autres activités connexes.

L'OFYI est convaincue que ce partenariat avec France Volontaires renforcera sa capacité à mobiliser les jeunes pour la préservation des forêts et la lutte contre le changement climatique. L'organisation espère que cette collaboration permettra d'inspirer davantage de jeunes à s'impliquer dans la construction d'un avenir durable.

À propos de One Forest Youth Initiative (OFYI) :

One Forest Youth Initiative (OFYI) est une organisation non gouvernementale internationale de jeunesse basée au Gabon. Créée en 2023, l'OFYI vise à impliquer les jeunes Africains et internationaux dans la construction d'un monde plus uni, prospère et à faible émission de carbone. L'organisation promeut le développement durable, la lutte contre le changement climatique, la gestion durable des écosystèmes forestiers et la conservation de la biodiversité.

À propos de France Volontaires :

France Volontaires est une association française à but non lucratif qui soutient et coordonne l'engagement volontaire et solidaire à l'international. Elle promeut le volontariat comme un moyen d'actions de solidarité et de citoyenneté à travers le monde.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce communiqué de presse sont exactes à la date de publication, mais peuvent être sujettes à des changements ultérieurs.