Gabon: La Voie Internationale - 80 ans déjà à 'vivre victorieusement dans l'Amour de Dieu'

La Voie Internationale, Ministère non confessionnel de recherche d'enseignement et de communion bibliques à l'échelle mondiale dont le siège se trouve dans la rurale de l'Ohio, a célébré ses 80 ans. Au Gabon, Libreville a été le théâtre de cette manifestation avec un culte d'enseignement de la Parole de Dieu.

Quatre-vingts ans, cela se fête. La voie internationale, un Ministère chrétien de recherche, d'enseignement et de communion bibliques a célébré ses huit décennies à travers le monde. A Libreville au Gabon, la manifestation a connu un engouement à la hauteur de l'événement. Dans un enseignement dominical de la Parole de Dieu qui a duré près de deux heures, le partage était focalisé sur l'Amour divin, l'agapé.

Du partage de la Parole, au "parler en langue" en passant par la prestation des différentes chorales, l'"Amour divin" était au centre de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Tiré de l'Evangile de Jean en son chapitre 13 verset 34-35 la Bible nous apprend :" Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres".

Le Révérend Vern Edwards, heureux d'être sur le sol gabonais. Dans son enseignement, ce dernier s'est appuyé sur plusieurs passages bibliques qui inculquent l'Amour de Dieu. Ces passages apprennent comment "vivre victorieusement dans l'Amour de Dieu".

%

La Voie Internationale, faut-il le souligner, est un ministère non confessionnel de recherche d'enseignement et de communion bibliques à l'échelle mondiale dont le siège se trouve dans la rurale de l'Ohio. Son but est d'enseigner à ceux qui ont fait et soif de la vérité comment comprendre la Bible.

Aussi, La Voie est-elle une entreprise unique dans l'étude et l'application pratique de la Bible. Les responsable de ce ministère consacrent à placer devant les gens, l'exactitude et la faisabilité extraordinaires de la Parole de Dieu et à laisser les gens décider pour eux-mêmes s'ils veulent ou non la croire ou non la croire ou l'utiliser

Pour eux, "la Parole de Dieu est la nourriture dont l'homme a besoin pour d'abord la connaître et ensuite agir selon cette Parole de Dieu et de cette façon, manifester la vie dans l'abondance". Le manque de force spirituelle causé par la négligence de la Parole de Dieu, enseigne le Révérend Vern Edwards, peut aujourd'hui, être attribué au fait que la Bible n'est pas comprise lorsqu'elle est lue. et de poursuivre en précisant que "les gens n'ont pas été enseignés quant à comment comprendre des choses comme les figures de rhétorique, les coutumes orientales et l'exactitude de la Parole. Notre ministère rend disponible ce service et cette orientation".

Il faut rappeler à des fins utiles que "La Voie Internationale" est essentiellement un ministère de communion au foyer. Elle s'appuie sur le livre des Actes(16 : 32), qui lui, montre comment l'endroit central pour la communion du peuple de Dieu est passé du temple dans l'Ancien Testament à l'environnement tendre et édifiant du foyer dans le Nouveau Testament.