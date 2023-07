Angola: Pedro Rodas remporte le circuit de moto

Cuito — Avec un total de 20 points, le pilote Pedro Rodas de la province de Huambo a remporté samedi, le Grand Prix 28 juin (Journée de martyrs de résistance de Cuito) sur des motos d'une cylindrée supérieure à 150 centimètres cubes, dans la catégorie "Moto FZ.

Pour compléter le podium, les coureurs Rossi Mário et Laurindo Chiengo, tous deux de la province de Huambo, étaient en deuxième et troisième position, avec respectivement 17 et 15 points.

Dans la catégorie moto de 100 centimètres cubes, réservée aux opérateurs de mototaxis à trois roues, le motard Gugo Pedro s'est imposé avec 20 points, tandis que Eugénio Padepa et Emídio Joaquim ont occupé respectivement la deuxième et la troisième position avec 17 et 15 points.

Le vainqueur de la catégorie "Moto FZ" a reçu 100 000 kwanzas, alors que les deuxième et troisième places ont eu 50 000 et 30 000 kwanzas.