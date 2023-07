Madagascar: Slalom Yacco MSA - Olivier Ramiandrisoa surprend Tovonen Jr

Le pilote du club Asacm, Olivier Ramiandrisoa au volant d'une Citroën C2 remporte la victoire de la troisième manche du sommet national des slaloms. La course s'est tenue ce week-end à Bevalala.

Exploit impressionnant. Le pilote du club Asacm, Olivier Ramiandrisoa surclasse l'intouchable double champion de Madagascar, Juan Rakotojohary au Slalom Yacco. Les courses qui comptent pour la troisième manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte, se sont déroulées sur le circuit MSA à Bevalala ce week-end. Olivier qui a conduit une Citroën C2 au lieu de l'habituelle Peugeot 306 a surtout brillé lors de la deuxième manche du dimanche. Olivier qui occupait la deuxième position à l'issue de la première manche du samedi en réalisant un chrono de 1 : 44,52 au départ A et 1 :45,38 au départ B a surpris l'irréprochable champion lors de la deuxième manche du dimanche.

Il a devancé de 25 centièmes de seconde Tovonen Jr en réalisant un cumul de 3 :25,00. Il a bouclé le premier combat de la deuxième manche en 1 :42,61 et le deuxième sur le circuit B en 1 :42,39. «La piste s'est dégradée par rapport au premier jour. Mais je la connais mieux après quelques passages durant la première journée, ainsi j'ai pu améliorer mon chrono. De plus, nous avons fait un petit réglage et ça a payé» souligne Olivier Ramiandrisoa. L'ancien pilote de Subaru Impreza a emprunté ce week-end la voiture de son cousin. «La P306 a eu quelques séquelles après mon dernier rallye et n'était pas rétablie à temps» explique-t-il.

Top 3

«J'ai eu du mal à passer sur la partie de piste de poussière épaisse avec ma 1,6L. J'ai essayé de gérer le patinage et n'ai pas trop poussé avant d'atteindre la piste terre» poursuit-il. Le jeune pilote du FMMSAM, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr F au volant de sa Renault Clio, s'est contenté cette fois de la seconde place. Il a encore maitrisé la situation lors de la première journée du samedi en bouclant le départ A en 1 :44,77 et celui B en 1 :44,45. Hier, le double champion national a encore effectué un meilleur temps de 1: 41,64 sur la piste A et n'a pu faire mieux que 1 :43,61 sur la piste B. En départ simultané, «Nous avons tous les deux poussé à fond et j'ai perdu. La voiture a souffert en raison de la dégradation de la piste.

J'ai essayé de tout optimiser sur la trajectoire mais en vain» reconnait Tovonen Jr. L'autre pilote de l'Asacm, Fréderic Rabekoto sur Citroën C2 complète le podium en occupant la troisième place le samedi et en la conservant le dimanche. Le championnat est ainsi relancé pout le top 3 après les deux manches inaugurales, le premier slalom à Ivato, la course de côte à Toamasina en fin mai et la troisième manche à Bevalala. Il reste encore trois manches durant le deuxième semestre de la saison.