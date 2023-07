Madagascar: Finances publiques - La coopération entre l'état et les partenaires financiers renforcée

Le ministère de l'Économie et des finances ainsi que les Partenaires techniques et financiers (PTF) de la Grande île ont signé vendredi les termes de références pour la gestion des Finances publiques.

Dans la continuité. La coopération avec les différents partenaires techniques et financiers (PTF) et l'État malgache se précise. Le ministère de l'Economie et des finances et les partenaires au développement de Madagascar ont signé vendredi les termes de références qui annoncent la couleur des prochaines collaborations entre le gouvernement malgache et les PTF internationaux. Une coopération qui s'inscrit aussi dans la continuité des réformes entreprises dans le domaine des finances publiques. Selon le ministère de l'Économie et des finances, la signature de ce document permettra tout d'abord de « Mettre en place un cadre de concertation autour de la gestion des Finances publiques « .

La ministre en charge de ce département, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, qui a représenté le gouvernement malgache pour la signature dudit document met l'accent sur l'importance de la coopération avec les partenaires au développement pour atteindre les objectifs fixés par l'État. « La coopération avec les PTF demeure un enjeu important dans le développement de Madagascar et dans l'atteinte de nos objectifs d'émergence, notamment en ce qui concerne les réformes des finances publiques » évoque-t-elle.

Dialogues réguliers

De son côté, l'ambassadrice de l'Union européenne à Madagascar, Isabelle Delattre qui a représenté les PTF lors de la signature des termes de référence a tenu à rappeler que « Les finances publiques sont un domaine qui est au coeur de l'efficacité de l'état ». Améliorer la transparence. Toujours dans la démarche vers une plus grande transparence en matière de gestion des Finances publiques, le cadre de coopération entre les deux parties prenantes comporte trois axes principaux. Ces volets portent sur la transparence, la redevabilité et l'amélioration de l'administration publique.

À en croire le communiqué du MEF, toutes ces démarches sont entreprises « dans le cadre de raffermir les dialogues réguliers entre l'État Malagasy et les PTF ». Concrètement, les PTF ainsi que le gouvernement malgache se sont accordés sur le fait de se partager régulièrement les informations. Les PTF effectueront ainsi tous les 6 mois des comptes rendus sur les appuis budgétaires qu'ils comptent verser pour Madagascar.