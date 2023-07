Congo-Kinshasa: IXès Jeux de la Francophonie - Ferre Gola prête sa voix à la mobilisation

Le Directeur National des Jeux de la Francophonie, Isidore Kwandja, a reçu la semaine dernière, dans son bureau, l'artiste musicien Ferre Gola. Au vif du sujet, l'artiste est venu affirmer son engagement d'accompagner le comité national à la sensibilisation, pour la réussite totale de ce rendez-vous.

Après le succès de son concert au Stade de Martyrs, devant plus de 120 mille personnes, le leader des golois s'est dit prêt à disposer sa belle voix pour lancer le message à des milliers des gens.

L'artiste musicien Ferre Gola "Le Padre" a souligné que ces assises viennent à bon point pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise. «Les Jeux de la Francophonie constituent une occasion unique pour les jeunes que nous sommes. Nombreux sont ceux qui ont aujourd'hui un emploi sur les différents sites.

Les infrastructures sportives et culturelles sont construites aujourd'hui grâce à ces Jeux et permettront aux jeunes talents de s'exercer et devenir des grands sportifs et artistes demain», a-t-il indiqué. Et d'ajouter : «Je m'engage aux côtés du Comité d'organisation pour mobiliser les jeunes à accompagner ce projet jusqu'à sa réussite», a-t-il indiqué.

Le Directeur National des Jeux, Isidore Kwandja, reste pour sa part convaincu de son apport : «Notre pays est un réservoir des talents et une référence avec des grands noms dans le domaine du sport et de la culture. Les artistes à l'instar de Ferre Gola sont capables de lancer un seul message et toucher des dizaines de milliers des jeunes. Voilà pourquoi, on a besoin de leur accompagnement», dit-il et de continuer : «Les investissements que le gouvernement a fait sont au profit de la jeunesse. Il faut que celle-ci soit sensibilisée sur le bien-fondé de l'héritage que les Jeux de la Francophonie vont nous léguer».

Il sied de savoir, hormis Ferre Gola, que plusieurs autres artistes musiciens, sculpteurs et comédiens ont donné leur accord pour accompagner les Jeux de la Francophonie. Aussi, le Comité d'organisation lance-t-il un appel aux autres artistes et sportifs de s'associer à cette cause.