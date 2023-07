Congo-Kinshasa: Programme « Agenda de la Transformation Agricole de la République Démocratique du Congo (ATA-RDC) »

Les Plantations et Huileries du Congo (PHC) et l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) marquent une année de partenariat Après une année de partenariat entre les PHC et l'IITA, les deux institutions renouvellent leur collaboration dans le cadre du programme « Agenda de la Transformation Agricole de la République Démocratique du Congo (ATA-RDC) ».

Ledit Partenariat entre les PHC et l'IITA a abouti à la disponibilité des semences de qualité, à savoir 40 ha de riz, 10 ha de maïs, et 24 ha des boutures de manioc, ainsi qu'à la mise en place d'un laboratoire de multiplication rapide du manioc. Ces activités se déroulent dans les provinces de la Tshopo et de la Mongala précisément à Lokutu et Yaligimba, respectivement. La deuxième saison se prépare déjà et prévoit la plantation d'un total de 150 hectares des semences de riz, maïs et manioc, ceci afin de contribuer à l'amélioration de la productivité agricole et l'autosuffisance alimentaire du pays. En plus de donner aux agriculteurs congolais un accès fiable à des semences de haute qualité, le partenariat contribue également au développement économique local par la création d'emplois. Avec l'implémentation du programme ATA-RDC, plus de 140 nouveaux emplois ont été créés dans les provinces de la Tshopo et de la Mongala, grâce à ce partenariat.

Mme Monique Gieskes, Directeur General des PHC, a déclaré à propos de ce partenariat : « Après une année de travail, nous voyons qu'en combinant l'expertise des PHC en matière de production agricole à grande échelle avec les capacités de développement de semences de l'IITA, nous pouvons améliorer la sécurité alimentaire et transformer le paysage agricole local».

%

Pour rappel, ATA-RDC est une initiative du chef de l'Etat, S.E.M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en oeuvre par le ministère de l'agriculture dont l'IITA et l'Institut Africain pour le Leadership Agricole (AALI), en étroite collaboration avec d'autres partenaires dans le secteur agricole assurent l'assistance technique ; c'est dans ce cadre que le 28 juin 2022 à Kinshasa, les PHC et l'IITA ont signé un protocole d'accord reliant les deux institutions en vue de la production intensive de semences vivrières de qualité.

A propos des PHC

La société Plantations et Huileries du Congo, PHC en sigle, est le plus grand producteur industriel d'huiles de palme en République Démocratique du Congo. Les concessions de la société couvrent une superficie de plus de 100 000 hectares, réparties sur trois sites d'exploitation dans les provinces de la Tshopo, de la Mongala et de l'Equateur. Grâce à leurs activités, les PHC créent plus de 7 500 emplois sous contrat, faisant de la société le plus grand employeur du secteur privé en RDC.

Prospérité pour tous : un symbole de transparence, d'initiatives sociales et d'autonomisation Prospérité pour tous, une fondation caritative qui se consacre à l'amélioration de la vie des individus et des communautés, Nous souhaitons profiter de cette occasion pour réaffirmer notre engagement en faveur de la transparence, présenter nos initiatives sociales et nos dons, et préciser que la fondatrice utilise ces propres ressources pour aider les personnes dans le besoin. Prospérité pour tous fonctionne avec la plus grande intégrité, ouverture et responsabilité. Nous croyons fermement au maintien de pratiques financières transparentes, à l'adhésion à des lignes directrices strictes en matière de gouvernance et au respect des normes éthiques les plus élevées. Nos dossiers financiers sont régulièrement audités, ce qui garantit une conformité totale avec les exigences légales et réglementaires.

Au fil des ans, Prospérité pour tous a mis en oeuvre de nombreuses initiatives sociales et des programmes caritatifs qui ont eu un impact positif sur la vie d'innombrables personnes. Nos initiatives couvrent différents secteurs, notamment l'éducation, les soins de santé, la lutte contre la pauvreté et le développement communautaire. Nous condamnons avec véhémence toute tentative visant à ternir la réputation de Prospérité pour tous. Nous nous opposons fermement à la diffusion de fausses informations et de rumeurs malveillantes. Nous sommes prêts à intenter une action en justice contre toute personne ou entité qui persisterait à porter de fausses accusations et à nuire à notre mission, qui est d'élever et d'autonomiser les personnes dans le besoin. Prospérité pour tous reste fidèle à sa vision d'une société plus équitable et plus prospère. Nous exprimons notre gratitude à tous nos sympathisants, partenaires et bénéficiaires qui ont été les témoins directs de l'impact de nos initiatives. Ensemble, nous continuerons à travailler sans relâche pour faire la différence dans la vie des individus et des communautés, guidés par la transparence, la compassion et un engagement commun en faveur d'un avenir meilleur pour tous.

A propos de Prospérité pour Tous

Pour Tous Présentation de l'organisation Prospérité Pour Tous a été créée en 2015 sous le numéro F92/24568 en tant qu'organisation non étatique d'utilité publique. Ceci fait suite à près de deux décennies d'engagement civique de Madame Maria Irène BWITI DE SOUZA MIKONDO en faveur des couches vulnérables de la population congolaise. Elle est portée par une véritable passion pour l'humanitaire, bien au-delà de simplement semer des actions caritatives. Sa démarche repose sur une équipe déterminée à mobiliser une communauté solidaire pour soutenir les causes de l'insertion sociale des marginaux et l'accompagnement des personnes fragiles