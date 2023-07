Congo-Kinshasa: Alerte générale

Avez-vous déjà écouté un témoignage d'une ancienne victime de Kidnapping ? L'heure est grave ! Oui, l'heure est grave ! La Capitale Kinshasa est-elle devenue une prison à ciel ouvert ? D'aucuns ne cessent de s'interroger, mais aux autres de répondre. Malgré des interrogations, petit à petit, la ville est aujourd'hui semblable à un vaste terrain de jeu pour les kidnappeurs qui sèment la terreur, la peur, la pagaille et la débandade. Que dire ? Tous les synonymes du monde ne sauraient contenir cette inquiétude généralisée dans le chef des congolais. Il faut des mesures drastiques pour barrer la route aux malfaiteurs ! Sur ce, le gouvernement doit agir, maintenant et vite, étant donné que le pire s'est déjà produit. «Aux grands maux, les grands remèdes », dit-on. Pendant ce temps-là, la société congolaise est mise à l'épreuve. La Nation est en danger.

Que doit-on s'attendre de plus ? Quid des stratégies gouvernementales pour mettre fin à ce malheureux phénomène ? Difficile. Alors que Denis Kadima et Cie s'apprêtent à organiser les joutes électorales prévues au mois de décembre de l'année en cours, à quelques jours du début des IXès Jeux de la Francophonie, malheureusement, Kinshasa offre, à qui le veut, un spectacle désolant de Kidnapping.

Depuis quelques jours à Kinshasa, l'on assiste à une accélération des enlèvements humains. C'est un spectacle nauséabond proposé par les kidnappeurs. Cette forme de délinquance est une réelle menace à la paix et à la quiétude des kinois et des peuples étrangers qui comptent visiter prochainement la capitale congolaise, reconnue pour son hospitalité et son enthousiasme. En effet, en portant un regard sur le modus operandi de ces bandits, l'on a comme l'impression qu'ils ont un Target journalier à atteindre par le fait qu'il ne se passe plus un jour sans qu'une famille kinoise ne lance un avis de recherche. Ils sont conscients de la faiblesse ou insensibilité de la Police Nationale Congolaise et des gouvernants et continuent de faire des victimes. Cette situation met très mal à l'aise la population au point de créer une psychose sans précédent dans le chef des kinois. Les kinois de tous les deux genres ont peur de vaquer librement à leurs occupations sous peine d'enlèvement. La sécurité devrait être encore renforcée. Le peuple a d'ores et déjà lancé une alerte générale contre ces pratiques abominables.