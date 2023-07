Algérie: Sidi Bel Abbes - Mise en service du projet d'extension et de modernisation du centre de stockage et de distribution de carburant de Naftal

SIDI BEL ABBES — Les Présidents directeurs généraux (PDG) du groupe Sonatrach et de Naftal, Toufik Hakar et Abdelkader Chafi, ont procédé, lundi, à la mise en service du projet d'extension et de modernisation automatique du centre de stockage et de distribution du carburant de Naftal à Sidi Bel Abbes.

Le PDG de Naftal, Abdelkader Chafi, a souligné que ce projet entré en service, coïncidant avec la célébration du 61e anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse, intervient dans le cadre de l'application de la stratégie rationnelle de l'Etat liée à la pérennité de sa sécurité énergétique et l'augmentation des capacités d'approvisionnement en carburant des citoyens et des entreprises.

Il a ajouté que cette installation, qui a une capacité de plus de 188.000 mètres cubes après son extension, dispose d'une autonomie de stockage de 30 jours, est approvisionnée depuis l'unité de raffinage du pétrole d'Arzew (Oran), indiquant qu'elle permet de couvrir les wilayas de l'Ouest et le Sud du pays, comme Sidi Bel Abbes, Mascara, Saïda, El Bayadh, Bechar, Adrar, Tindouf, Laghouat et Ghardaïa.

Le même responsable a salué les répercussions positives du projet, notamment dans l'emploi de la main-d'oeuvre, la réduction de la facture de transport et de la consommation de carburant, ainsi que l'adoption de techniques préservant l'environnement telles que les unités de récupération de la vapeur et l'eau de pétrole, et l'utilisation de l'énergie solaire pour l'éclairage, en plus de la numérisation de la facture à l'aide de cartes électroniques lors du chargement de carburant dans les stations d'enfutage.

%

En marge de la cérémonie d'inauguration, un reportage photo a été présenté sur le contenu du projet d'extension, qui comprend des systèmes de gestion automatique, 6 réservoirs de carburant d'une capacité de 25.000 mètres cubes, d'un volume total de 150.000 mètres cubes, 6 réservoirs de carburant d'une capacité de 5 000 mètres cubes, avec un total de 30.000 m3, un réservoir d'eau de 5.100 m3 pour les fins de lutte contre les incendies, ainsi qu'un réservoir de collecte d'eaux pétroliers de 500 m3.

Le projet comprend aussi des pompes à carburant, dont 8 pompes pour le chargement des citernes (camions - trains) et le transfert entre les citernes, 6 pompes pour le vidange des citernes (camions - trains), ainsi que des stations d'enfutage et de déchargement des camions et des wagons-citernes, dont 5 multi-quais de chargement de carburant pour les camions, avec un total de 20 rampes et 5 stations (double voie) pour les réservoirs multi-carburants à chargement par le haut du train avec un total de 20 rampes et 15 stations de déchargement, dont 5 pour les camions et 10 pour les réservoirs des trains.