Algérie: 61e anniversaire de l'indépendance - Le groupe Caméléon anime un concert à Alger

ALGER — Le groupe Caméléon a animé, dimanche soir, à Alger, un concert musical, offrant un bouquet de ses plus belles chansons, et ce dans le cadre des festivités de célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Lors de cette soirée organisée à la salle Ibn Zeydoun par l'Office Riad El Feth, le groupe dirigé par le chanteur Hcen Agrane et composé de six artistes, a interprété les meilleurs titres de son répertoire musical (Rai, Chaabi, Pop-rock et Reggae).

Il a également interprété des medleys de la variété et du patrimoine musical algérien devant un public conquis.

Depuis son apparition sur la scène artistique en 2009, le groupe Caméléon, qui a à son actif deux albums et plusieurs singles, tend à fusionner différents effets musicaux et rythmes enchanteurs de la musique algérienne, imposant ainsi sa propre signature.