Algérie: Début des travaux de l'AG constitutive de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne

ALGER — Les travaux de l'assemblée générale constitutive de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne ont débuté, lundi à Alger, en présence de participants de plusieurs pays frères.

L'ouverture des travaux de cette assemblée qui coïncide avec la clôture des festivités de célébration du soixantenaire du recouvrement de la souveraineté nationale, et les festivités marquant le 61e anniversaire de la Fête de l'indépendance, a été présidée par le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd Rebiga, en présence du Conseiller du président de la République chargé des affaires réservées, Mohamed Chafik Mesbah, et des membres du gouvernement.

L'ouverture de cette rencontre a également été rehaussée par la présence de l'ancien président de l'Etat du Mozambique, Joaquim Chissano, et de plusieurs représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Rebiga a indiqué que l'Algérie est "le pays de la liberté et des valeurs nobles, la destination des hommes libres", soulignant que cette rencontre a "une portée symbolique", sachant qu'elle coïncide avec les festivités marquant le 61ème anniversaire de la Fête de l'indépendance, célébrée cette année sous le thème "Algérie des victoires, Algérie des réalisations".

L'Algérie, a-t-il dit, "n'oubliera jamais les Amis de sa Glorieuse guerre de libération ainsi que leur soutien et appui à sa cause juste et tient, encore une fois, à l'occasion de cette rencontre, à exprimer sa fidélité et toute sa reconnaissance envers eux".

Il sera procédé, durant cette rencontre, à l'adoption des statuts de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne, à l'élection de son président et de son Bureau exécutif, et à l'inauguration de son siège à Alger.