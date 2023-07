Maroc: Lancement du programme de soutien aux projets culturels et artistiques dans le secteur du théâtre au titre de la 2ème session de 2023 (ministère)

Rabat — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la Culture - a récemment annoncé le lancement de l'appel à candidatures pour bénéficier du soutien aux projets culturels et artistiques dans le secteur du théâtre au titre de la deuxième session de 2023, ouvert jusqu'au 13 juillet.

Dans un communiqué, le ministère indique que cette annonce s'inscrit dans le cadre de son programme visant à soutenir les professionnels du théâtre au Maroc, précisant que ce soutien porte uniquement sur le domaine des tournées théâtrales nationales.

Ce soutien vise les organismes et les troupes de théâtre (associations, compagnies, agences, coopératives) disposant de moyens d'auto-promotion et d'auto-distribution, ainsi que les organismes spécialisés dans la promotion et la distribution des produits artistiques, en particulier les spectacles de théâtre, précise la même source.

Et d'ajouter que la commission de soutien aux projets culturels et artistiques dans le secteur du théâtre se chargera de l'examen des dossiers déposés et de la sélection des meilleures candidatures, conformément aux dispositions légales et au cahier des charges relatif à ce programme.

Les candidatures seront déposées exclusivement en format digital via la plateforme "www.daam.minculture.gov.ma" créée à cet effet par le ministère, dans le cadre de ses efforts soutenus pour faciliter l'accès aux services administratifs, conclut le communiqué.