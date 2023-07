Maroc: Le 44ème Moussem culturel international d'Assilah en deux éditions, en juillet et en octobre

Rabat — Le 44è Moussem Culturel International d'Assilah se tiendra à l'instar de l'édition précédente en deux éditions (juillet et octobre), annonce lundi la Fondation du forum d'Assilah.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition est organisée en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication (Département de la culture) et la commune d'Assilah. L'édition d'Été est prévue du 04 au 25 juillet, tandis que l'édition d'automne, se déroulera du 06 au 27 octobre prochain, souligne la Fondation dans un communiqué.

L'édition d'Été sera consacrée aux arts plastiques et sera marquée par l'organisation de deux colloques intitulés "L'art contemporain marocain et la question culturelle" (le 14 et 15 juillet) et "La peinture marocaine et le discours critique" (le 20 et 21 juillet), ainsi qu'un hommage à l'artiste peintre Abdelkbir Rabie, le 16 juillet, ajoute la même source.

Comme le veut la coutume du Moussem depuis 1978, le programme artistique propose un atelier de peinture murale, du 04 au 09 juillet, avec la participation de 13 artistes qui laisseront leurs empreintes sur les murailles et les remparts de l'ancienne médina durant cette période.

A l'instar de leurs aînés, les passionnés en herbe participeront à "l'Atelier de Peinture Murale pour les Enfants", sous l'encadrement de l'artiste-peintre Kaoutar Chergui.

Du 10 au 25 juillet, la Fondation organisera les ateliers des arts plastiques (peinture murale, gravure et lithographie), avec la participation de 29 artistes de différentes nationalités.

Selon le communiqué, les galeries du Centre Hassan II des Rencontres Internationales abriteront, à partir du 15 juillet, l'exposition conjointe des deux artistes marocains Narjiss El Joubari et Mohamed Anzaoui ainsi que l'exposition des oeuvres de "l'Atelier des Enfants du Moussem", parallèlement à l'atelier de peinture enfantin "les talents du Moussem".

Par ailleurs, le programme des Arts Plastiques comprend également une exposition collective des "Jeunes Peintres d'Assilah" (Les jeunes artistes zaylachi) à la Galerie d'Exposition du Diwan, tandis que les Galeries du Palais de la Culture seront ornées par les oeuvres du peintre marocain Mouad Jebbari.

La Bibliothèque Prince Bandar Ben Sultan abritera le programme éducatif de l'atelier "Créativité littéraire", organisé au profit d'une centaine d'élèves d'établissements d'enseignements secondaires d'Assilah, sous l'encadrement du professeur Mustapha Baalich.

La session automnale du 44ème Moussem verra la participation notoire d'environ 350 chercheurs, penseurs, décideurs influents, poètes et professionnels des médias.