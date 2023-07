Congo-Brazzaville: Opérations électorales - La Céni récuse toute immixtion du Ministère de l'Intérieur

Alors qu'elle vient de lancer l'opération de dépôt des dossiers de candidatures pour les élections législatives, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) croit le moment propice pour recadrer certains faits liés au déroulement du processus électoral, notamment l'ambiguïté, ou mieux, le chevauchement décrié entre l'institution électorale et le ministère de l'Intérieur dans la gestion des opérations électorales en cours.

La Céni et le ministère de l'Intérieur donnent l'impression de contrôler, chacun à son niveau, la dynamique électorale alors que l'instance habilitée pour le faire, conformément à la Constitution, est la Céni. C'est ce qui justifie son communiqué publié le 2 juillet, dans lequel il est fait état des dispositions prises dans les bureaux de réception et de traitement des candidatures (BRTC) pour une meilleure coordination des opérations électorales. Là-dessus, la Céni interdit toute immixtion des agents du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières dans les BRTC. La présence desdits agents sur les lieux ne s'explique pas, à en croire la Céni qui, dans le même temps, énumère la liste des personnes autorisées à se retrouver dans les BRTC. Il s'agit notamment des agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. Ces derniers sont responsabilisés, entre autres, pour assurer la remise de la note de perception aux candidats désireux de payer, pour le compte du Trésor public, les frais de dépôt de candidatures.

Toujours dans le même communiqué, la Céni rappelle aux candidats indépendants ainsi qu'aux partis et regroupements politiques que " la période de dépôt et de traitement des dossiers des candidatures, pour l'élection des députés nationaux, va du 26 juin au 15 juillet prochain. Quant aux frais de dépôt des candidatures ou de cautionnement, ils sont fixés à 1 600 000 FC par siège pour l'élection des députés nationaux. Aucune prolongation ne sera accordée", précise le communiqué de la Céni. Une façon d'exhorter les candidats à parer au plus pressé pour ne pas être surpris à la dernière minute.