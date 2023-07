Afrique: Arts martiaux - 87 judokas promus au grade de cinquième dan

Le bureau exécutif de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), à travers la commission des grades, a effectué une série de reconnaissance et d'élévation de certains judokas qui se distinguent dans la pratique de ce sport. Le 2 juillet, à la Maison russe de Brazzaville, des dizaines des maîtres ont porté les insignes de cinquième dan.

La cérémonie officielle de port de grade et de dan n'était plus organisée depuis plus d'une décennie à la Fécoju-Da à cause de la crise qui a miné cette structure. L'élection, en fin 2021, d'un nouveau bureau dirigé par Me Neyl Francis Ata rattrape les retards pour la revitalisation du judo congolais.

Au total, quatre-vingt-sept maîtres ont été à l'honneur. Tous sont des véritables vétérans et acteurs principaux du judo congolais. Ils viennent, en effet, de toutes les ligues départementales de judo et disciplines associées. « Le judo nous a fait grandir et continue à nous forger. C'est un plaisir de recevoir cette reconnaissance de la fédération. Nous allons continuer à travailler afin de laisser un héritage noble. Je suis très content et félicitations au bureau exécutif pour son dynamisme car, en peu de temps, il fait des choses que certains n'ont pas pu faire en plus de dix ans », a indiqué Me Charand Bokoko, encadreur au judo club AS gendarmerie.

%

Selon le président de la Commission préparation des états généraux de judo, Me Romain Fernand Ondono, cette élévation est une manière de garantir la progression de soi-même, celle du partenaire et du judo. Il pense que ce geste est une manière pour le bureau exécutif national d'encourager les pratiquants de ce sport de combat.

Dans un air de rassembleur, Me Neyl Francis Ata a demandé aux judokas de travailler en harmonie pour garantir le respect de l'éthique et de la déontologie de cet art martial. Il pense que les judokas doivent éviter de se concentrer sur les faits qui n'apportent pas des solutions aux besoins des judokas. « Je profite de l'occasion pour inviter les judokas à l'unité. Le judo est notre bien commun, il n'appartient à personne, nous devrons éviter de gérer les rumeurs. Nous sommes ouverts, contactez-nous si vous vous sentez lésés dans un aspect concernant le judo », a -t-il exhorté.

Notons que pour les autres catégories de dan, la fédération, en accord avec la Commission des grades, procèdera à l'élévation des 4e, 3e et 2e dan courant le mois d'août. Bien avant, le président Denis Sassou N'Guesso a été élevé au rang de 10e dan. Au même moment, quatre judokas sont passés 9e dan, neuf 8e dan, sept 7e dan puis quarante-deux 6e dan.