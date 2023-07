Congo-Kinshasa: Développement industriel - La société française Fekra va digitaliser les services publics

Un accord-cadre a été récemment signé à Paris, en France, entre le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes, et le manager du groupe Fekra global services, Driss Hazzaf. L'entreprise s'engage à interconnecter les services de l'État et constituer la base de données du secteur industriel.

L'accord-cadre conclu avec Fekra global services représente une avancée en matière de digitalisation du secteur industriel, d'après les deux parties. Sa mise en oeuvre permettra une meilleure gestion des données et des processus, ce qui contribuera à accroître l'efficacité et l'efficience de l'administration. Spécialisé dans l'intégration de systèmes d'information tels que CRM, ERP et solutions no-code ou low-code, le groupe Fekra entend fournir des solutions technologiques de pointe adaptées aux besoins du ministère du Développement industriel.

Le projet s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles et institutionnelles amorcées en 2022. La digitalisation des services gouvernementaux est essentielle pour améliorer la transparence, la réactivité et l'accessibilité des services publics. Elle permettra également de faciliter les échanges d'informations entre les différentes administrations et les entreprises, ce qui favorisera le développement du secteur privé.

Du côté de l'État, le ministère du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé compte accélérer sa stratégie de digitalisation des services publics, se doter d'outils et de méthodes informatiques utilisant les technologies les plus avancées (intelligence artificielle, ticketting, messagerie). Il s'agit de piloter l'activité industrielle à travers la cartographie des chaînes de valeurs, le suivi de l'activité industrielle et la consolidation des données techniques, économiques, financières et environnementales et au final, la maîtrise de la formation de la valeur du secteur industriel en République du Congo.

Le programme vise aussi à améliorer le dialogue public-privé, notamment en prenant en charge les demandes et les réclamations du secteur privé et en assurant le relais ainsi que l'interfaçage auprès des autres administrations. À ce sujet, le patron de Fekra global services, Driss Hazzaf, a réitéré la disponibilité de sa plateforme à mettre en oeuvre la stratégie de digitalisation. Il a souligné la nécessité de pérenniser les solutions mises en place, à travers le transfert et la formation d'une expertise locale capable d'assurer, dans un premier temps, le support aux utilisateurs, puis progressivement le développement de solutions.