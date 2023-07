Congo-Brazzaville: Cinéma - Le film « Elya » bientôt en salle

Réalisé par Michel Agathon, « Elya », le film de Gabriel Mendes, sera projeté en salle prochainement. La campagne de sortie dudit film a été lancée récemment à Pointe-Noire.

Kelemuna et Djaniya, respectivement membres de la tribu Zakoh, un peuple issu des profondeurs des eaux et de la tribu de Metuma, grands chasseurs, tueurs de lions, se verront frapper par la malédiction d'Elya. Le film retrace le parcours des ancêtres partis en esclavage à travers une histoire fantastique digne des contes africains avec au centre Kelemuna et Djaniya, deux enfants au destin tragique.

"Elya" conte l'histoire vraie de l'Afrique avec ses épopées, ses mystères et ses drames. Les ancêtres ont fait appel aux forces mystiques afin de lutter contre l'esclavage. La malédiction d'Elya aura-t-elle raison du peuple d'Ankila ? Une énigme qui va mettre en haleine le public dans ce récit à l'issue incertaine et captivante.

Michel Agathon, le réalisateur, est maître de cérémonie, communicateur et journaliste. Associé dans beaucoup de projets culturels au cinéma et en musique notamment, il apporte à chaque sollicitation sa touche artistique et son expérience.