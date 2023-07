Congo-Brazzaville: Management - La consultance, un métier d'avenir

A l'issue de l'assemblée générale élective couplée d'une session de formation organisée du 27 juin au 1er juillet à Brazzaville, l'antenne-Congo de l'Association des consultants professionnels d'Afrique a été portée sur les fonts baptismaux. L'Association des consultants professionnels du Congo est dirigée par un bureau exécutif de neuf membres présidé par le Dr Corneille Moukala Moukoko et une commission de suivi et d'évaluation de trois membres placée sous la présidence d'Espoir Mvouma.

Dans son mot de circonstance, le président de l'association a défini aussi bien le rôle du consultant professionnel que ses missions. Un consultant professionnel, a-t-il précisé, peut être généraliste ou spécialiste dans un domaine particulier. Il aide, à travers son expertise, aussi bien les pouvoirs publics que les entreprises.

Le consultant professionnel, a-t-il poursuivi, a pour mission d'améliorer le fonctionnement des institutions et des entreprises. « Il conseille les directions générales sur des améliorations à apporter dans le secteur des ressources humaines, de l'organisation générale, ou encore de la relation client. Il analyse leurs problèmes, prescrit des solutions adaptées et accompagne leur mise en place », a-t-il conclu, avant d'expliquer la différence entre un consultant de fait et un consultant professionnel.

De son côté, le facilitateur de la formation, l'expert ivoirien Gérard Noudehouénou Zannou, a insisté sur les tâches du consultant professionnel. En vue d'améliorer le fonctionnement d'une structure, a-t-il déclaré, il va analyser les besoins et les attentes de son client par l'écoute et la réalisation d'étude ; réaliser un pré-diagnostic afin d'évaluer la faisabilité et l'opportunité de sa mission ; définir les moyens financiers et humains nécessaires au bon déroulement de sa mission ; mettre en place des méthodes de travail en organisant un comité de pilotage et des groupes de travail ; définir des indicateurs afin d'assurer le suivi de sa mission et réaliser une étude en vue de permettre le meilleur retour d'expérience possible.

Précisons que pour bien cerner les problèmes de la structure pour laquelle il travaille, le consultant doit savoir écouter ses interlocuteurs, s'imposer avec diplomatie auprès des dirigeants de l'institution et de l'entreprise qui n'ont que peu de temps pour lui. En outre, il doit souvent agir seul et faire preuve d'un fort esprit d'initiative. Sa rigueur et sa créativité lui permettent d'affronter des situations sans cesse nouvelles et d'y trouver des solutions adaptées.