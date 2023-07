Angola: BEPC 2023 - Plus de cent mille candidats inscrits

121 940 candidats, dont 63 422 filles, passeront les épreuves écrites du Brevet d'études du premier cycle (BEPC), du 4 au 7 juillet, sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les centres de Pékin, en Chine, de Luanda et de Cabinda, en Angola.

485 centres sont retenus pour le déroulement du BEPC sur toute l'étendue du territoire national y compris à Luanda, au Cabinda et en Chine. « L'année 2023 affiche une augmentation de 5,93% par rapport à l'année écoulée », indiquent les chiffres annoncés par la Direction des examens et concours.

A propos des centres d'examen, une note de la Direction des examens et concours indique qu'à Brazzaville trois d'entre eux sont délocalisés suite à l'occupation du lycée technique commercial 1er mai. Les candidats qui devaient composer à ce centre, notamment dans les bâtiments B et D ; C et D sont respectivement envoyés à l'école primaire Mokoundzi-Ngouaka 2 (bâtiment étage) et l'école primaire Mokoundzi-Ngouaka 3. Ceux qui devraient passer les épreuves au lycée technique 1er mai, bâtiment E et F composeront au lycée Savorgnan-de-Brazza, bâtiment D.

Mise en garde

« Les coupables de fraude vont écoper de trois ans d'exclusion ; les téléphones ne seront plus jamais rendus mais plutôt transférés à Brazzaville pour des raisons d'enquête », faisait savoir le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, lors du séminaire de formation des acteurs impliqués dans l'organisation du BEPC.

%

Lors des épreuves, les délégués chargés de lutter contre la fraude en milieu scolaire fouilleront les candidats suspects dans les salles d'examen, a indiqué le ministre Jean Luc Mouthou. Ces derniers ne remplacent pas pour autant les surveillants. « Je recommande donc une meilleure collaboration entre les membres du jury et les délégués de l'antifraude », instruisait-il.

En rappel, à la session passée du BEPC, le département de la Lékoumou avait occupé la tête du peloton pour la troisième fois consécutive avec un taux de réussite de 74,44%. La Cuvette-Ouest 70,50% ; la Sangha 70,09% ; le Pool 68,92% ; Brazzaville 63, 90% ; la Cuvette 63,17 ; la Bouenza 59, 04% ; Pointe-Noire 57,72% ; les Plateaux 57, 38% ; le Kouilou 56, 82% ; la Likouala 56,41% et le Niari 50,69%.