Angola: La Cour Constitutionnelle lance « A Guardiã » pour plus de dialogue avec les citoyens

Luanda — La Cour constitutionnelle a mis vendredi, à Luanda, à la disposition du public, une revue scientifique intitulée « A Guardiã », un recueil d'articles juridiques rédigés par des professeurs renommés.

A l'occasion, la juge présidente de la Cour constitutionnelle, Laurinda Cardoso, a déclaré que l'institution entend, de cette manière, être un acteur actif dans la diffusion des valeurs et des fondaments de la Constitution.

« La Constitution est une grammaire qui contient sa propre langue et son propre code linguistique, et la facilitation du dialogue entre la Cour constitutionnelle et la société passe aussi par le partage des règles de communication à travers des travaux de recherche scientifique et pas seulement à travers des jugements », a-t-elle renforcé.

Selon Laurinda Cardoso, plus la culture juridique des citoyens est grande, plus ils deviennent exigeants et les tribunaux deviennent de plus en plus fonctionnels.

À cet effet, la Cour constitutionnelle, dans le cadre de la mise en oeuvre du droit fondamental à l'information et compte tenu de la nécessité d'approfondir de plus en plus la connaissance du droit constitutionnel et des matières connexes, a décidé de procéder à la création de la revue.

Elle présente, dans cette édition inaugurale, des articles technico-scientifiques d'experts renommés en la matière, tels que le juriste Carlos Feijó, Raúl Araujo, Onofre dos Santos et Luzia Sebastião, qui abordent divers sujets liés au constitutionnalisme angolais, entre autres noms liés au droit des générations nouvelles et anciennes.

"La Cour constitutionnelle s'est de plus en plus affirmée comme une Cour des droits fondamentaux, n'entendant pas être un simple acteur passif, enfermé dans son château, attendant les conflits sociaux afin qu'elle soit appelée à y répondre", a-t-elle conclu.

Le Magazine fait partie des commémorations du 15e anniversaire de l'institutionnalisation de la Cour constitutionnelle angolaise.

Dans cette première édition, le magazine a honoré les juges pionniers de la Cour constitutionnelle, en mettant l'accent sur son premier président, Rui Ferreira.

Dans ce cadre, il a été interviewé dans ce numéro du magazine et a reçu de la juge présidente, Laurinda Cardoso, un stylo et une statuette avec le logo des 15 ans

Rui Ferreira s'est dit honoré et a déclaré que la Cour est sur la bonne voie, car elle sert à discuter des idées liées à la justice.

Le livre avait un tirage de 1000 exemplaires et compte 400 pages.

Avec une périodicité annuelle, il sera diffusé gratuitement et pourra également être consulté sur le site www. Tribunalconstitutionnel.ao.