Ile Maurice: Environnement - Massacre d'arbres à Quatre-Bornes

Après l'abattage en masse d'arbres et la destruction d'espaces verts pour le projet métro, les Quatrebornais assistent impuissants à la disparition de ces grands arbres qui ont toujours marqué le vieux Quatre-Bornes, Sodnac étant, lui, marqué par le béton. C'est le développement à marche forcée de l'immobilier qui remplace maintenant ces beaux quartiers.

Ainsi, un haut building est en train d'être érigé juste derrière la municipalité de Quatre-Bornes, là où des dizaines d'arbres géants embellissaient la ville des fleurs et procuraient de l'ombre et de l'oxygène. Selon nos informations, le terrain appartenait à feu Prem Nababsing, qui y habitait dans une petite maison entourée de ces arbres et d'autres arbustes maintenant déracinés.

Car le terrain a déjà été passé au bulldozer et le lieu est devenu un endroit désolé. Tout comme les riverains qui regrettent l'enlaidissement de l'endroit. «Il y avait de très vieux arbres dont un flamboyant qui illuminait le site en été avec ses inflorescences», nous dit un voisin. «Malheureusement, le promoteur n'en a cure et ne semble pas apprécier les arbres à leur juste valeur. Pour lui, il faut faire le maximum de pognon avec ce terrain.»

Justement, le promoteur, un ancien politicien et avocat converti dans l'immobilier, nous confirme qu'il ne peut conserver le moindre arbre car il compte y construire un building à sept niveaux plus un espace parking. N'auriez-vous pas pu épargner les arbres qui se trouvaient au bord du terrain ? lui avons-nous demandé. «Ces arbres sont en train d'étaler leurs racines qui pourraient endommager le bâtiment ou tout au moins les espaces parking.» Tout en tentant de nous convaincre qu'il respecte l'environnement et qu'il replantera quelques arbres après la construction.

A-t-il respecté les lois ? Visiblement oui, puisqu'aucun article dans la Forests and Reserves Act 1983 ou ailleurs n'interdit l'abattage d'arbre dans un lieu privé et même public sauf s'il s'agit d'espèces endémiques et protégées.

Comme nous le dit notre interlocuteur quatrebornais, «même s'il n'existe aucune loi pour protéger les vieux arbres, ce n'est pas une raison !» Il souhaite que le ministère de l'Environnement y pense.