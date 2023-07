Guinée: États-Unis - Une délégation guinéenne, reçue par leur nouveau représentant, son Excellence Paul ZOUMANIGUI

La communauté guinéenne vivant aux États-Unis, a été reçue la semaine dernière par le nouveau représentant de la Guinée auprès des États Unis, son Excellence Paul ZOUMANIGUI. Composée de toutes les couches associatives de leur ville, des femmes, les jeunes, les doyens et les religieux dont : Mr Camara M, Mr Kourouma S, Mr Kaba À, Mme Diabate S, Mme Camara A, Imam Elhadj Djiba, Mr Camara N.

Cette délégation a été réceptionnée par le ministre conseiller Mr Alassane Conté, qui a servi de guide pour orienter les hôtes dans la salle de conférence où son excellence MR ZOUMANIGUI les a rejoint. Cette réception chaleureuse a commencé par les prières de l'Imam Djiba, des prières adressées à son excellence et à toutes ces collaborateurs, à l'institution qu'ils représentent, à notre nation la Guinée, et à leur Chef, le leader suprême, son Excellence le Président de la République, Chef des armées, le Colonel Mamadi Doumbouya. Devant les les autorités présente, le bien-fondé de cette visite de courtoisie et de prise de contact a bien été expliqué.

« Nous sommes dotés du message de nos compatriotes de venir les rencontrer étant l'un des États de la sous-région de NY-NJ-CT qui sont sous leur juridiction, pour développer des rapports de travail et de coopération entre nous. Nous expliquerons aussi à nos autorités que nous sommes en plein restructuration de nos instances administratives et travaillons présentement pour la mise en place d'un nouveau bureau communautaire. Une fois cela serait accomplie, nous prévoyons une visite de leur part dans notre communauté».

%

À en croire cette communauté, son Excellence a commencé son intervention par des mots de remerciement et de satisfaction de la visite. Il par après expliqué l'importance des relations entre nos institutions républicaines et les communautés de base, mais aussi le message et conseil de son chef, le Président de la République de ne pas laisser les guinéens de l'extérieur souffrir et de s'impliquer pour leur union et leur solidarité.

C'est dans une ambiance détendue que les membres de cette se sont quittés avec un play back de l'artiste griotte, Saran Diabaté, quia activement et brillamment animé la salle.