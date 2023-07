Guinée: Le FNDC annonce la saisie des juridictions supranationale, après une décision rendu par le TPI de Dixinn qui l'est défavorable (Communiqué)

La Coordination Nationale du FNDC prend acte de la décision du Tribunal de première instance de Dixinn, se déclarant incompétent à connaître l'affaire des leaders du FNDC contre le sieur Alphonse Charles Wright.

Par la même occasion, elle informe l'opinion nationale et internationale que le collectif des avocats du FNDC a relevé appel de cette décision du juge Ibrahima Sory 2 Tounkara. Ainsi, le collectif des avocats saisira dès ce lundi 03 juillet 2023 d'autres juridictions nationales et supranationales, afin que le mis en cause des graves violations des droits humains réponde de sa forfaiture.

La Coordination Nationale du FNDC rappelle au CNRD, qu'en République, on ne saurait accorder l'impunité à une catégorie de personnes. C'est pourquoi, fidèle aux principes démocratiques, elle usera de tous les moyens légaux afin que le droit soit dit dans cette affaire.

La Coordination Nationale rassure les citoyens pro-démocratie qu'elle ne cédera à aucune diversion tendant à l'éloigner de l'objet de sa plainte.

Nous sommes mobilisés et déterminés plus que jamais contre l'arbitraire et l'oppression.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons.