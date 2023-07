Cote d'Ivoire: Dédicace - « Latitudes féminines » d'Essie Kelly, une interpellation pour donner à la femme sa place dans la société

revue litteraire

Le dernier ouvrage de l'écrivaine ivoirienne Essie Kelly, «Latitudes féminines », a été dédicacé, le 1er juillet, à la librairie Carrefour Siloé, à Cocody St Jean.

L'oeuvre de 150 pages, parue aux Éditions Vallesse, met en relief la richesse de la femme en matière de leadership dans un monde de plus en plus concurrentiel.

Les onze récits de l'ouvrage trimballent le lecteur au coeur d'une Afrique moderne dans laquelle les femmes se cherchent, s'interrogent et se découvrent, creusant au fond d'elles pour trouver la force d'affronter un quotidien pas toujours clément, d'autant plus qu'elles sont soumises à des dispositions différentes en fonction de l'état dans lequel elles sont installées. L'auteure met en lumière les conditions de la femme comme une véritable source d'inspiration. Et invite non seulement la société mais également les hommes à donner à la femme toute la place qu'elle mérite.

Selon elle, les femmes, partagées entre soumission et affirmation de soi, tâtonnent à la recherche d'une entité qu'elles se construisent pas à pas. Pendant que les insoumises se rebellent, les plus dociles s'effacent. Toutes sont animées par ce désir de vivre intensément chaque minute de leur vie. L'oeuvre en substance fait le portrait des femmes dans des situations plus ou moins différentes reliées par des dénominateurs communs, à savoir bravoure, courage et résilience. Juriste de formation et animatrice culturelle, Essie Kelly est auteure de plusieurs oeuvres, entre autres « Odwira », « Point d'interrogation ». Elle fait de la condition de la femme une véritable source d'inspiration.