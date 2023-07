Tunisie: JAP-Hammamet 2023 - La Presse locale et étrangère salue l'organisation réussie des jeux

TUNIS — Les représentants des médias locaux et étrangers qui ont suivi de près les jeux africains de plage JAP Hammamet 2023 ont souligné le succès de cette deuxième édition tant sur le plan sportif qu'à celui de l'organisation.

Le directeur de la rédaction sportive au sein de l'Agence Tunis-Afrique presse (TAP), Zouhaier Ourimi a estimé que la tenue des 2es JAP à Hammamet a remis la Tunisie sur la voie de l'organisation des grands événements sportifs multidisciplinaires après 22 ans d'absence.

Le dernier événement de ce calibre abrité par la Tunisie remonte à 2001, à l'occasion des jeux méditerranéens, a-t-il fait remarquer.

ET d'ajouter que le succès des JAP 2023 atteste de la capacité de la Tunisie de réussir de tels défis grâce notamment, à la promptitude de ses structures gouvernementales et civiles et à l'efficacité de ses réseaux de transport, de télécommunication et d'hôtellerie.

"Les JAP de Hammamet ont, de loin, dépassé les attentes par rapport à la première édition du Cap-Vert, notamment, en terme de pays participants, d'invités (52 CNOA et plus de 2300 invités), et a placé la barre haute pour les organisateurs des 3es JAP, prévus en Guinée Equatoriale dans quatre ans", a-t-il encore renchéri.

Pour Ourimi, les derniers jeux ont été l'occasion de faire valoir la place qu'occupe la Tunisie et le Comité national olympique tunisien (CNOT) dans les sphères de l'olympisme continental et international, d'où l'affluence remarquable et de haut niveau ayant marqué l'événement.

De grandes figures olympiques ont été présentes à Hammamet en Tunisie, à l'instar du président de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO), du président de l'Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA) et des représentants du Comité international olympique (CIO), du programme "solidarité olympique et des comités olympiques français et chinois.

Sur le plan professionnel, le responsable a assuré que l'édition de Hammamet a fait office de véritable test pour les médias nationaux sur leurs capacité à assurer la couverture de telles manifestations dont le programme présente des disciplines encore méconnues et qui chercheraient une plus grande promotion à l'échelle nationale et continentale à l'instar du Teqball et du Badminton.

Et le directeur de la rédaction sportive de la TAP d'assurer que ce qu'il y a retenir après les 2es JAP de Hammamet, est que la Tunisie a gagné son paris sur tous les plans; sportif, touristique, économique et communicationnel, dans un temps où le sport est devenu un levier au développement.

De son côté, le journaliste nigérian Michael Ousaso a dans une déclaration à la TAP, affirmé que la grand réussite des JAP de Hammamet tant au niveau technique que sportif, permettra d'accorder une plus grande importance à la promotion des jeux de plage sur le continent africain.

Pour lui, l'édition de Hammamet 2023 a émerveillé tous ceux qui l'ont suivie, se disant étonné de l'enthousiasme qu'il avait perçu chez les spectateurs, notamment, les supporters des jeux collectifs comme la basket 3x3, le beach soccer, le beach handball ou encore le beach volley-ball.

La Tunisie a démontré sa capacité à accueillir les grandes manifestations sportives en réussissant brillamment les 3es JAP, formant l'espoir que la prochaine édition de la Guinée Equatorial sera du même niveau que celle de Hammamet.

Il a, en outre, formé le souhait de pourvoir visiter à nouveau la Tunisie, louant l'accueil et les conditions de séjour dont il y a fait l'objet.

Pour sa part, le journaliste à Radio jeunes, Zied Khiari a estimé que la Tunisie a, comme de coutume, su relever le défis en accueillant le temps des jeux des sportifs issus de 54 Etats africains, expliquant que le succès des JAP de Hammamet offrira à la Tunisie un plus grand rayonnement à l'échelle du continent, de la région et de la scène internationale.

"Le franc succès et l'atmosphère exceptionnelle qui ont marqué les JAP de Hammamet en ont fait une édition meilleure que celle du Cap-Vert ou encore des jeux méditerranéens de Pescara en 2015", a-t-il lancé.

Pour Khiari, avec son expérience et sa réputation sportive internationale, la Tunisie est en mesure d'être le premier pays africain, et le deuxième à l'échelle arabe après le Qatar en 2019 à accueillir les jeux mondiaux de plage, ce qui ne manquera pas de promouvoir son image et de lui offrir de grandes opportunités en termes de diplomatie sportive.

Le journaliste au sein du comité national olympique kenyan, Timothy 0'lopulo a, quant à lui, salué la bonne organisation et le niveau de sécurité assuré dans les environs du site des jeux, assurant que l'accueil et l'esprit de tolérance qu'il avait perçu auprès du public tunisien et des sportifs, ont contribué au succès des 2es JAP.

De son côté, le journaliste photographe Abdelmajid Thabet a indiqué que les jeux africains de plage ont été une occasion propice pour le rapprochement entre les jeunes de l'Afrique, avec leurs différentes cultures, et une opportunité de découverte des sports de plage.

"Grâce aux JAP de Hammamet, il m'était permis de découvrir les règles régissant plusieurs disciplines sportives de plage dont le Teqball et le badminton", a-t-il assuré.

Pour sa part, la journaliste au sein du comité national olympique de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe a, dans sa déclaration à la TAP affirmé que les Jeux de Hammamet lui ont permis de découvrir la beauté de la Tunisie et la tolérance de son peuple, fervent amateur de sport.

"J'ai été émerveillée par la bonne organisation et les efforts déployés pour garantir le succès des jeux à tous les niveaux", a-t-elle ajouté, indiquant que tous les pays participants sont appelés à prendre exemple sur la Tunisie et à s'inspirer de son expérience.

Pour rappel, les 2es JAP de Hammamet 2023 se sont poursuivis du 23 au 30 juin dernier et ont bénéficié d'une importance couverture médiatique locale et internationale, notamment, qu'ils constituent une étape qualificative pour les jeux mondiaux de plage qu'accueillera Bali en août prochain.