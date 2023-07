Afrique: Soulagement et pluie de félicitations après la décision de Macky Sall de renoncer à un 3ème mandat présidentiel

Ouf de soulagement au Sénégal ! Après deux de suspense, la tension politique va baisser d'un cran.

Le président Macky Sall décide de ne pas se présenter pour la présidentielle de 2024.

C'est à travers un message à la nation diffusée en direct sur la Radio Télévision Sénégalaise (Rts) repris par l'ensemble des chaines de télévision privées et des plateformes de réseaux sociaux.

« Mes cher(e)s compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la constitution m’en donne le droit », a-t-il dit .

Une décision qui a secoué la toile avec des réactions qui ont plu de partout pour saluer une sage décision.

Mouhamadou Issoufou, ancien président du Niger devenu champion de la ZLECAf, à travers un tweet affirme : « Le président Macky Sall vient de faire preuve d'une grande intelligence politique. Ainsi, le Sénégal reste un des porte-flambeaux dont la flamme éclaire notre continent ».

Alioune Tine, Fondateur du Think tank Arica Jom Center affirme : « La délivrance réalisée, le PR Macky Sall. Il sort par la grande porte après un grand discours ».

Abdoul Mbaye, ancien premier ministre de Macky Sall et un de ses farouches opposants lui emboite le pas.

« Je dois avouer ma grande émotion, ce discours me permet de retrouver une grande partie du Macky Sall d'avril 2012. Respect pour son appel au rassemblement et à la paix. Il faut désormais les construire et les consolider en les préparant au mieux l'élection 2024. Vive le Sénégal ! ».

Dans le même tempo, la star planétaire Youssou Ndour à travers un message aux allures d'un poème bien rimé, salue la grandeur d'un homme : « Des routes, nous en avons… Des ponts, nous en avons depuis fort longtemps… De vraies institutions, nous en avons également… Un président de la République qui organisera, sans y participer, l'élection de son successeur, ça sera une 1ère dans notre histoire commune ».

Chantant les louanges du désormais « président sortant », le leader vocal du Super Etoile chante : « Un très grand Président tu l'es, un Chef d'Etat incomparable tu le resteras. Tu viens d'honorer tout un peuple et toute l'Afrique. Tu es venu par la grande porte, et tu laisses à jamais ton nom en lettre d'or sur la grande porte de notre Nation ».

Dans le secret d'un de nos échanges, rapporte le patron du Groupe Futurs Médias, parlant de ce débat sur une éventuel 3ème candidature, tu m'as dit : « On me sort parfois cette expression « ne fait pas moins que les prédécesseurs », Youssou, je ferais plus car je ne me représenterais pas », Seydi Macky, tu l'as dit, tu l'as fait ».

Cette décision de Macky Sall prend ainsi de court ses détracteurs notamment l'opposition sénégalaise qui n'avait que le 3ème mandat comme thème de campagne.

Le maire de Dakar, Barthelémy Toy Dias : « Nous rendons grâce à Dieu et remercions les autorités religieuses qui ont joué leur partition. On remercie le président Macky Sall pour le respect de la parole donnée. Il a répondu favorablement à l'une de nos conditions qu'on avait posé pour participer au dialogue national. On prie le bon Dieu pour qu'on s'achemine vers une élection présidentielle démocratique, transparente et inclusive ».

Dans la même dynamique, l'actuel président du Niger, Mohamed Bazoum, dans un poste affirme : « Je salue l'annonce faite ce soir par le président du Sénégal. Je formule le vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère ».