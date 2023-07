Algérie: Attaf - La guerre de libération élevée au rang d'épopée humaine

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a affirmé, lundi à Alger, que la Glorieuse guerre de libération s'est élevée au rang d'"épopée humaine", grâce au soutien des étrangers à la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de l'assemblée générale constitutive de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne, prononcée en son nom par le Directeur général des Pays arabes au ministère des Affaires étrangères, Noureddine Khendoudi, M. Attaf a indiqué que "les hommes libres du monde entier, quelles que soient leurs origines, convictions et obédiences politiques, ont apporté leur soutien au peuple algérien et leur appui à la Révolution, convaincus qu'il s'agissait d'une révolution contre l'injustice, une révolution qui portait en son sein des principes de justice, de liberté et de valeurs humaines".

Ainsi, poursuit-il, "la première génération des Amis de la Révolution représente l'humanisme pur dans toute son expression" rappelant à cet égard, qu'ils étaient nombreux à "subir toutes les formes de répression, d'incarcération et de torture à cause de leurs positions". "Certains d'entre eux, a-t-il dit, ont choisi l'Algérie indépendante comme patrie et y vivent à ce jour, d'autres assistent aujourd'hui à la création de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne qui sanctionnera les festivités et activités organisées par l'Algérie à l'occasion du soixantième anniversaire de l'indépendance".

Il a en outre souhaité que "cette association puisse être un centre de diffusion et de partage des principes et des valeurs humaines universelles, et une référence historique pour la lutte des peuples, afin de consacrer les liens de solidarité entre les peuples et la continuité intergénérationnelle".

Le ministre a rappelé que l'initiative de la création de l'association qui se veut "un évènement historique par excellence au vu de ses dimensions symboliques" s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre des recommandations du Séminaire international des Amis de la Révolution algérienne, organisé sous le haut patronage de Monsieur le président de la République qui accorde une importance capitale au dossier de la Mémoire nationale".

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a affirmé que "la brillante élection de l'Algérie au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025, atteste de sa place et de son rôle au sein de la communauté internationale et témoigne du respect dont jouit Monsieur le président de la République auprès de l'opinion publique internationale", et ce, a-t-il dit, grâce à "sa démarche et ses appels à la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde, au titre d'une approche qui repose sur la coopération, la solidarité, le soutien du droit des peuples à l'autodétermination et le soutien aux causes justes, à leur tête, les causes palestinienne et sahraouie".