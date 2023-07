Togo: Au point de départ de cette résurrection, une redynamisation réussie du Maire Joseph Gomado et du Comité de redynamisation

Même si ASFOSA FC (Association Sportive de la Forêt Sacrée) de Lomé ne disputera pas la finale du championnat national de D3, la faute à une défaite à l'extérieur chez Olympique de Vo (0-1) et un nul (0-0) réalisé à domicile le week-end sur ses propres installations à Ablogamé pour le compte des Demi-finales de la compétition, l'essentiel est dans la poche pour le club de la forêt sacrée de Bè, club cher à toute la communauté de Bè et sympathisants. Et cet essentiel, c'est le ticket pour une remontée en D2.

Au point de départ d'un tel retour et de l'intérêt que suscite à nouveau et désormais ce club des Oranges et Noirs, il y a un fait non négligeable, une redynamisation conduite des mains de maitre par le Maire de la commune de Golfe 1, Joseph Gomado, fils de Bè, et ses pairs du Conseil municipal et des chefs traditionnels et cadres Bè.

On a encore souvenance de ces mots du Maire à la prise en novembre 2021 des fonctions à la tête du Comité de redynamisation (de 13 membres) qui a permis de doter le club d'un nouveau bureau élu qui devra faire le travail pour la remontée. « Faire d'ASFOSA une force pour l'ensemble de la Commune du Golfe 1, tout comme cela était le cas dans les années 80-90 où le club était une véritable force pour la communauté de Bè ». Ce sont là au finish des mots forts qui ont fait leur effet.

%

Pour assainir la maison et permettre au club de rayonner de nouveau, il a fallu d'abord pour Joseph Gomado et ses pairs du Comité de travailler les textes et de convier tous les acteurs surtout ceux dont le coeur bat encore pour le club de Bè, à une Assemblée générale élective. La suite, on le connait, c'est la mise en place d'un bureau conduit par Koumako GATO et l'installation d'un staff technique, à la tête duquel se trouvait un certain, Délali Agbétrobou.

Les résultats ont suivi, malgré un début de saison avec un échec. Le club jouera les premiers rôles dans sa poule du début jusqu'à la fin, prenant la première place qualificative directement pour la D2 nationale.

L'ordre et la discipline étant devenus les fondements des actions du club, dans la droite ligne des sillons tracés par le Maire Gomado et son équipe avant de passer le témoin, les cadres et têtes couronnées n'ont pas manqué à leur devoir envers leur communauté, avec des capsules vidéos appelant à la mobilisation à chaque journée de compétition, et des actions ici et là pour amener les natifs et autres résidents en terre Bè à faire leur part pour une chaleur dans les vestiaires, les tribunes et hors tribunes lors des matches de D3. De l'émulation qui ne devrait pas en manquer surtout au club qui redevient ainsi pensionnaire de la D2 du Togo.

L'éclat des années 80 et 90 étant en train d'être retrouvé du moins au niveau du football à ASFOSA, reste dès lors à l'étendre aux autres disciplines dans lesquelles le club a autre fois fait parler de lui.

Ce ne sera que de bonne guerre pour cette grande communauté Bè de Lomé qui en a trop besoin après les années de mort cérébrale.