Burkina Faso: Ressources minières - Des traces de lithium au Burkina

Dans un communiqué publié sur son site, la société minière Red Rock Resources informe avoir découvert des traces de lithium sur leur site d'exploitation aurifère sis à Banfora dans la région des Cascades.

« Un chenal de leucogranites contenant du lithium a été identifié et traverse l'un de nos permis d'exploitation aurifère. Le centre de ce chenal cartographié, qui contient certaines des anomalies de lithium les plus élevées, se trouve sous notre permis », peut-on lire dans le communiqué.

En 2011 déjà, le bureau de recherches géologiques et minières et le bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso ont réalisé une étude géochimique régionale sur des sédiments dans le Sud-Ouest (Gaoua) et des Cascades (Banfora), ainsi que la frange sud des Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso) et les résultats ont montré des zones potentiellement minéralisées.

Le lithium est utilisé depuis longtemps en médecine pour certains traitements contre la bipolarité, ou par l'industrie du verre et des céramiques, il est bien plus connu pour sa présence dans les piles et batteries rechargeables.