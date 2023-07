Burkina Faso: Dialogue Etat-Secteur privé - Le Premier ministre exhorte le privé à prendre toute la place qui lui est accordée

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a ouvert, ce lundi 03 juillet 2023, à Bobo-Dioulasso, les travaux de la 5ème édition de la Rencontre nationale du Cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue Etat/Secteur privé (CODESP). Il a exhorté les acteurs du monde des affaires à prendre toute la place qui lui est accordée dans le processus de relance de l'économie nationale.

« Le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso », tel est le thème de la 5ème édition de la Rencontre nationale du Cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue Etat/Secteur privé (CODESP), qui se tient les 03 et 05 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso.

Au programme, il est prévu différentes communications dont une sur le thème central du CODESP 2023 et d'autres notamment sur la flambée des prix des produits de grande consommation au Burkina Faso, l'aménagement des zones industrielles, des pôles de croissance et des plateformes économiques et la politique foncière des investissements productifs durables dans un contexte de défis sécuritaires.

A l'ouverture des travaux, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a fait savoir que le Gouvernement a pris la pleine mesure des nombreux défis à relever pour accompagner la transformation structurelle de l'économie burkinabè. Et selon le Premier ministre, une place prépondérante est d'ailleurs accordée au secteur privé dans le Plan d'actions pour la stabilisation et le développement (PASD), impulsé par le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

« D'importantes réformes structurelles et sectorielles sont en cours dans une démarche participative, afin de construire une véritable économie inclusive et prospère », a-t-il ajouté.

Le Chef du Gouvernement a exhorté le secteur privé à prendre toute la place qui lui est accordée dans le processus de relance de l'économie nationale tout en assurant que les recommandations de la rencontre feront l'objet d'un examen attentif et d'une évaluation conjointe de la mise en oeuvre, via le comité de pilotage du CODESP qu'il préside.

Le 2ème Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mamady Sanoh, a salué quant à lui l'adoption de la loi portant promotion immobilière qui permettra, selon lui, d'assurer une meilleure gestion du foncier national, de préserver les terres cultivables et de favoriser la promotion du logement décent et la mise en oeuvre de projets intégrés de développement.

Sanoh a traduit aussi le soutien du secteur privé dans la lutte contre le terrorisme pour laquelle toutes les couches sociales sont interpellées.

L'édition 2023 du CODESP a pour objectifs de présenter l'état de mise en oeuvre des recommandations et engagements de 2021 et les actions envisagées pour la mise en oeuvre des recommandations issues des rencontres régionales et sectorielles de 2022.

Elle va également permettre d'examiner les préoccupations qui n'ont pas eu de réponses satisfaisantes dans les instances antérieures et ce, en vue de susciter conformément aux objectifs de ce cadre de concertation, des politiques et réformes à même d'instaurer un environnement plus propice au développement du secteur privé.

